      понеделник, 16.02.26
          ГОРЕЩО
          Космос

          Обама: Няма доказателства извънземни да са имали контакт с нас

          16 февруари 2026 | 19:50 160
          Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви, че не е виждал доказателства извънземни да са осъществявали контакт с човечеството. Изявлението му дойде след участие в подкаст, което предизвика широк отзвук заради коментар, че извънземните съществуват, предаде Асошиейтед прес.

          В разговор с водещия Брайън Тайлър Коен, Обама получи директен въпрос дали извънземните са истински. „Те са реални“, отговори той, но веднага допълни, че не ги е виждал и те не се намират в секретната база „Зона 51“.

          Впоследствие бившият държавен глава публикува пояснение в Instagram. Той отбеляза, че статистически погледнато, Вселената е достатъчно огромна, за да е голяма вероятността за наличие на живот.

          „Разстоянията между планетарните системи обаче са толкова големи, че шансовете да сме били посетени от извънземни са малки“, написа Обама. Той бе категоричен, че по време на мандата си не е ставал свидетел на доказателства за контакт.

          Темата за „Зона 51“ в пустинята Невада от десетилетия подхранва конспиративни теории. През 2013 г. ЦРУ официално призна съществуването на обекта, който обхваща над 20 000 кв. км, но отрече наличието на катастрофирали НЛО. Базата е служила за изпитания на разузнавателния самолет U-2 и стелт бомбардировача B-2.

