НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Обама с реакция след скандално видео, споделено от Тръмп

          Бившият президент критикува нивото на политическия дебат в САЩ

          16 февруари 2026 | 08:40 510
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Барак Обама за първи път коментира споделеното от Доналд Тръмп видео, в което бившият президент и съпругата му са изобразени като маймуни.

          „В социалните мрежи и по телевизиите се разгръща нещо като шоу с клоуни.“

          - Реклама -
            
            

          Бившият президент на САЩ Барак Обама за първи път коментира видеоклипа, създаден с помощта на изкуствен интелект и споделен в социалните мрежи от Доналд Тръмп, в който Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни, пише Deutsche Welle. С него е разговарял американският блогър Брайън Тайлър Коен, а видео от разговора е публикувано на уебстраницата на бившия президент на 14 февруари.

          Администрацията на Тръмп отмени важни стандарти за емисии, Обама остро критикува стъпката Администрацията на Тръмп отмени важни стандарти за емисии, Обама остро критикува стъпката

          Интервюиращият пита Обама за понижаването на нивото на политическия дебат в САЩ и в края на въпроса си дава пример с Тръмп, който „е наложил вашата снимка върху тялото на маймуна“.

          „Мисля, че е важно да признаем, че повечето американци считат такова поведение за изключително тревожно. Вярно е, че то привлича вниманието. Вярно е, че то го и отвлича. Но когато пътуваш из страната, срещаш хора, които все още вярват в почтеността, учтивостта, добротата“,

          отговаря Обама.

          „В социалните мрежи и по телевизията се разгръща нещо като шоу с клоуни. И истината е, че изглежда, че онези, които преди смятаха, че трябва да се спазват определени правила на приличие, такт и уважение към заеманата длъжност, не изпитват никакъв срам по този повод. Всичко това е изгубено“,

          продължава бившият президент.

          Той смята, че повечето граждани на САЩ не одобряват това и „в крайна сметка отговорът ще дойде от самите американци“.

          „Тези дни видяхме това в Минесота“,

          казва Обама, имайки предвид протестите в Минеаполис.

          Видеото с маймуните беше изтрито от страницата на Тръмп

          В нощта на 6 февруари в профила на Доналд Тръмп в неговата социална мрежа TruthSocial се появи видеоклип, в който Барак и Мишел Обама бяха изобразени като маймуни. Това предизвика вълна от критики и обвинения към републиканеца.

          Тръмп отказа да се извини за публикацията. При това той отговори утвърдително на въпроса дали осъжда расисткото съдържание на видеото.

          Тръмп отменя ключово климатично заключение от ерата „Обама“ Тръмп отменя ключово климатично заключение от ерата „Обама“

          Администрацията на президента първоначално се опита да успокои обществеността и призова да „не се изразява преиграно възмущение“. Говорителката на Тръмп Карълайн Левит първо заяви, че видеото било шега и просто показвало президента като „краля на джунглата“, а демократите като герои от „Цар Лъв“. Левит дори нарече общественото възмущение „фалшиво“.

          Няколко часа по-късно видеото беше изтрито, а служител на Тръмп беше обвинен, че „по погрешка“ го е публикувал.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Бури парализираха транспорта в Нова Зеландия

          Десислава Димитрова -
          Проливни дъждове и ураганни ветрове объркаха днес разписанието на полети, влакове и фериботи и доведоха до затваряне на пътища в части от Северния остров на Нова Зеландия, оставяйки без електричество хиляди домакинства.
          Политика

          Мюнхенската конференция разкри разногласия в НАТО

          Десислава Димитрова -
          Мюнхенската конференция по сигурност, проведена от 13 до 15 февруари, ясно демонстрира, че не може да се говори за солидарност между държавите членки на НАТО.
          Икономика

          Икономиката на Япония нарасна с едва 0,1% в края на 2025 г., под пазарните прогнози

          Красимир Попов -
          Слабият ръст през четвъртото тримесечие поставя предизвикателства пред правителството на Санае Такаичи въпреки годишното възстановяване.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions