Обвинения в тероризъм за заговор срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена

Австрийската прокуратура повдигна обвинения в тероризъм срещу 21-годишен мъж за заговор за нападение по време на концерт на Taylor Swift във Виена. Разкриването на плана доведе до отмяната на трите дати от турнето „Eras“ на американската мегазвезда в Австрия през лятото на 2024 г., предаде АФП.

- Реклама -

Основният заподозрян, който се намира в ареста от задържането си през август 2024 г., е обвинен в терористични престъпления и други нарушения.

Според прокуратурата австрийският гражданин е бил член на терористична организация от май 2023 г., като е „планирал и подготвял терористична атака срещу концерта на певицата Тейлър Суифт“. Твърди се, че е разпространявал пропаганда на Islamic State чрез различни приложения за съобщения и по този начин „открито се е идентифицирал“ с групировката.

При подготовката на атаката той е опитал да се снабди с оръжия и е работил по изработването на самоделно взривно устройство с шрапнели, „характерно за атаки на ИД“, като е получавал инструкции от други членове на организацията относно боравенето с експлозиви.

Прокуратурата посочва още, че той е бил замесен и в други планове за нападения в чужбина, включително в Дубай и Истанбул, които обаче не са били осъществени.

При призната вина мъжът може да получи до 20 години затвор.

Миналата година съд в Берлин осъди сирийски тийнейджър за съучастие в заговора за атаката срещу концерта на Суифт. 16-годишният получи условна присъда от 18 месеца.

Заговорът е бил осуетен с помощта на американското разузнаване.

След отмяната на концертите Тейлър Суифт написа в социалните мрежи: