      понеделник, 16.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоЕвропаПолитика

          Обвинения в тероризъм за заговор срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена

          21-годишен австриец е обвинен, че е планирал атака по време на турнето „Eras“ през 2024 г., като при призната вина го заплашват до 20 години затвор.

          16 февруари 2026 | 20:01 70
          Снимка: AP Photo / Heinz-Peter Bader
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Австрийската прокуратура повдигна обвинения в тероризъм срещу 21-годишен мъж за заговор за нападение по време на концерт на Taylor Swift във Виена. Разкриването на плана доведе до отмяната на трите дати от турнето „Eras“ на американската мегазвезда в Австрия през лятото на 2024 г., предаде АФП.

          Основният заподозрян, който се намира в ареста от задържането си през август 2024 г., е обвинен в терористични престъпления и други нарушения.

          Според прокуратурата австрийският гражданин е бил член на терористична организация от май 2023 г., като е „планирал и подготвял терористична атака срещу концерта на певицата Тейлър Суифт“. Твърди се, че е разпространявал пропаганда на Islamic State чрез различни приложения за съобщения и по този начин „открито се е идентифицирал“ с групировката.

          При подготовката на атаката той е опитал да се снабди с оръжия и е работил по изработването на самоделно взривно устройство с шрапнели, „характерно за атаки на ИД“, като е получавал инструкции от други членове на организацията относно боравенето с експлозиви.

          Прокуратурата посочва още, че той е бил замесен и в други планове за нападения в чужбина, включително в Дубай и Истанбул, които обаче не са били осъществени.

          При призната вина мъжът може да получи до 20 години затвор.

          Миналата година съд в Берлин осъди сирийски тийнейджър за съучастие в заговора за атаката срещу концерта на Суифт. 16-годишният получи условна присъда от 18 месеца.

          Заговорът е бил осуетен с помощта на американското разузнаване.

          След отмяната на концертите Тейлър Суифт написа в социалните мрежи:

          „Причината за отмяната ме изпълни с ново чувство на страх и огромно чувство за вина, защото толкова много хора бяха планирали да присъстват на тези концерти.“

