ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: „България може“ с пресконференция за парламентарните избори

От 11:00 часа започва пресконференция на партия „България може“, посветена на предстоящата Национална конференция на формацията и подготовката ѝ за участие в парламентарните избори.

От партията съобщават, че пресконференцията е посветена на организацията на Националната конференция на ПП „България може“, която ще се състои на 21 февруари, както и на процедурите по избор и попълване на нови ръководни органи.

По време на събитието ще бъде представена и организацията на партията за участие в предстоящите парламентарни избори.

В пресконференцията участват:

Кузман Илиев , председател на ПП „България може“;

Кирил Нешев , заместник-председател на партията;

Теодор Димокенчев , заместник-председател;

проф. Александър Маринов, председател на Политическия съвет на „България може".

Пресконференцията може да гледате на живо в сайта на телевизия „Евроком“.