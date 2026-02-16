НА ЖИВО
          ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: „България може" с пресконференция за парламентарните избори

          16 февруари 2026 | 10:44 130
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От 11:00 часа започва пресконференция на партия „България може“, посветена на предстоящата Национална конференция на формацията и подготовката ѝ за участие в парламентарните избори.

          От партията съобщават, че пресконференцията е посветена на организацията на Националната конференция на ПП „България може“, която ще се състои на 21 февруари, както и на процедурите по избор и попълване на нови ръководни органи.

          По време на събитието ще бъде представена и организацията на партията за участие в предстоящите парламентарни избори.

          „Слуги видимо-на-кой“: Кузман Илиев разкри защо са изключени шестима членове на „България може“ „Слуги видимо-на-кой“: Кузман Илиев разкри защо са изключени шестима членове на „България може“

          В пресконференцията участват:

          • Кузман Илиев, председател на ПП „България може“;
          • Кирил Нешев, заместник-председател на партията;
          • Теодор Димокенчев, заместник-председател;
          • проф. Александър Маринов, председател на Политическия съвет на „България може“.

          Пресконференцията може да гледате на живо в сайта на телевизия „Евроком“.

