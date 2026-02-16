ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: „България може“ с пресконференция за парламентарните избори

От 11:00 часа започва пресконференция на партия „България може“, посветена на предстоящата Национална конференция на формацията и подготовката ѝ за участие в парламентарните избори.
От партията съобщават, че пресконференцията е посветена на организацията на Националната конференция на ПП „България може“, която ще се състои на 21 февруари, както и на процедурите по избор и попълване на нови ръководни органи.
По време на събитието ще бъде представена и организацията на партията за участие в предстоящите парламентарни избори.
В пресконференцията участват:
- Кузман Илиев, председател на ПП „България може“;
- Кирил Нешев, заместник-председател на партията;
- Теодор Димокенчев, заместник-председател;
- проф. Александър Маринов, председател на Политическия съвет на „България може“.
Пресконференцията може да гледате на живо в сайта на телевизия „Евроком“.