Сензационното поражение на части на НАТО от украински дроноводи по време на учения в Естония е само поредното ясно доказателство за това колко по-важен е реалният боен опит от теоретичната доктрина и номиналната военна мощ. Това заяви в интервю пред „Украинското радио“ Юрий Федоренко, командир на 429-та отделна бригада за безпилотни системи „Ахил“ от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Коментирайки скандалните учения на НАТО, които от няколко дни се обсъждат в интернет, офицерът от ВСУ отбеляза, че участието на севернокорейски войници в бойни операции от руска страна в Курска област им е осигурило безценен опит в противодействието на украинските дронове, докато западният алианс продължава да разчита на остаряла доктрина, която отдавна не е тествана.

„Севернокорейските войници… влязоха в битката, изпълниха мисията си и загубиха голям брой от войските си, но техните офицери и подофицери имат опит как най-ефективно да използват дронове и да им противодействат“, заяви Федоренко.

Според него севернокорейските военни са интегрирали реалния боен опит от фронта в своите тренировъчни програми, което ги прави „многократно по-силни“ в противодействието на съвременните технологии.

Федоренко подчерта контраста с подхода на армиите на НАТО, особено на САЩ, които отдавна не са воювали на собствена земя. Той отбеляза, че НАТО в момента има теоретична доктрина за пълномащабна война.

„Ще има многослойни линии на противовъздушна отбрана, които ще свалят всички въздушни цели. След това самолети, носещи управляеми бомби, ще излетят… и тогава войник от Северноатлантическия алианс ще влезе на територията“, иронично описа украинският командир на дроноводи стандартния сценарий на Алианса.

Според него обаче евтини дронове, струващи едва няколко хиляди долара, унищожават този модел.

„Можем ли ние, във военна ситуация, да сваляме… дронове, които струват 50 000 долара, с ракети, които струват 2 милиона долара? Не, не можем. Нито пък нашите партньори могат. Това е ресурсоемко“, обяснява той, обяснявайки пропуските в логиката на плановиците на НАТО.

Експертът подчерта „математиката на войната“: масовото производство на дронове надвишава възможностите на западните производители на отбранителна техника да доставят скъпи противовъздушни ракети. Последните украинско-натовски учения, където украински дронове демонстративно „победиха“ силите на Алианса, само подчертаха тази празнина.

„Следователно е абсолютно ясно, че нашите партньори е трябвало да вземат решение вчера да направят коалицията ефективна. И в резултат на това да определят броя на войските, които биха могли да изпратят в Украйна за участие в бойни операции срещу Руската федерация и да натрупат съответния опит, което би трябвало и гарантирано ще направи силите на всяка отделна страна от НАТО значително по-силни от отбранителна гледна точка, отколкото са сега“, подчерта Федоренко.