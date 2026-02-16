Огласиха част от показанията на жената на изчезналия Деян от трагедията „Петрохан“

Медиите продължават да публикуват детайли от разследването по казуса „Петрохан“. „Бърд“ пусна детайл от разпита на мексиканката, която е жена на изчезналия Деян Илиев. Припомняме Ви, че той се счита за един от най-близките хора на Ивайло Калушев. До трагичния инцидент живее с жена си в с. Гинци и първи сигнализира на органите на реда за трагедията на 2 февруари т. г.

Из показанията на Лолита:

„… Каза, че всичко е изгоряло, и че ще се върне да провери приятелите му дали са там. Отиде и се върна след 2-3 минути. Каза ми да звънна на баща му. Когато се върна втория път Деян беше ужасен, плачеше и трепереше, едвам говореше, каза, че трима от приятелите му са мъртви. През цялото време поддържахме връзка с бащата на Деян.

След като му се обади Деян каза, че ще звънне на полицията. Слязохме с колата от хижата и когато стигнахме магазинчето на пьтя на Петрохан, видяхме патрулка с гранични полицаи, Деян направи знак и те дойдоха да говорят с него, той им разказа какво се е случило след това звънна и на тел. 112. Деян ми каза, че ще се вьрне с граничните полицаи, за да им покаже местоположението на хижата, тьй като не е лесно да се стигне до нея, но че преди това ще ме остави вкъщи. Когато стигнахме до къщата Деян каза да се заключа вътре и да поддържам врьзка с баща му. След това се почна даването на показания, задържаха Деян за 24 ч., беше в участька през цялото време, аз бях много притеснена. Аз прекарах сама нощта в къщата. Това е всичко.“

По-рано днес „Биволъ“ разкри, че бащата на Деян Илиев е свързан с Държавна сигурност – агент „Боев“. След 1989 г. се е издигнал до началник на управление в МВнР.