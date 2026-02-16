Опустошение: Унищожен път и срутени сгради в Смолянско след проливните валежи

Смолянското село Мугла е напълно откъснато от света след интензивните валежи, паднали през последното денонощие в региона. По данни на Метеорологичната станция на Рожен са отчетени 82,5 литра дъжд на квадратен метър, което е най-голямото количество валеж в областта.

Силният порой е разрушил и без това компрометирания път към селото на две места, което прави достъпа напълно невъзможен. Кметът на населеното място Даниела Кубинска призова жителите и всички, които възнамеряват да пътуват към селото, да не предприемат опити за преминаване по трасето, тъй като то е непроходимо дори за високопроходими автомобили.

Допълнително усложнение създават активизирани свлачища по горския път откъм Тешел, който също не може да се използва за достъп.

В самото село са нанесени материални щети – срутила се е къща, както и стопанска постройка. Жилищната сграда се обитава само през почивните дни, но по време на бедствието в нея не е имало хора.

„Никога в живота си не съм виждала такова нещо. Плевни падаха, в самото село също са изнесени пътища. Години наред се е случвало сняг или дъжд да ни изолира, но сега просто е неописуемо. Не знам дали изобщо ще може да се възстанови“, заяви кметът Даниела Кубинска.

Заради опасните условия пощенски автомобил два пъти е направил опит да достави пенсиите в селото, но се е наложило да се върне, тъй като преминаването е било невъзможно.