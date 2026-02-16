Орбан към Рубио: Започваме нова златна ера!

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви, че отношенията между Съединените щати и Унгария навлизат в „нова златна ера“, след срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

По думите му двамата са направили преглед на двустранните отношения в контекста на новата администрация във Вашингтон, като Орбан подчерта, че и самият той се адаптира към новата политическа реалност в САЩ.

„Проведохме приятелски, но и много сериозен разговор“, заяви Орбан.

Унгарският премиер отбеляза, че в страната му традиционно се използват по-умерени формулировки в политиката, но въпреки това е категоричен за настоящото състояние на връзките със САЩ.

„Не мога да си спомня – въпреки че съм в политиката повече от 30 години – кога за последно отношенията между двете държави са били на толкова високо, балансирано и приятелско равнище. Затова сърдечно благодаря на президента Тръмп“, каза Орбан.

Той посочи още, че от януари насам в Унгария са взети решения за 17 американски инвестиционни проекта, което по думите му представлява рекорд за последните десетилетия.

Орбан изрази и благодарност за възможността унгарските граждани да пътуват до САЩ без визи, което според него допълнително укрепва двустранните отношения.