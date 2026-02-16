Най-вероятната дата за следващите парламентарни избори е 19 април, но правилата за назначаване на секционни комисии остават непроменени. Въпреки че партиите отвориха Изборния кодекс, те не разгледаха предложенията на Централната избирателна комисия (ЦИК) за ограничаване на смените на членове в последния момент.

Проблемът с масовите замени на членове на секционни избирателни комисии (СИК) часове преди вота беляза изборите през октомври 2024 г. Тогава хиляди души бяха сменени в областите Благоевград, Хасково, Монтана и Кърджали. Това доведе до хаос и грешки в протоколите заради липсата на обучение на новите кадри.

Председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Благоевград през октомври 2024 г. Мартин Бусаров припомни, че в изборния ден не са се явили близо 70 членове, председатели и секретари от областта. Това наложи партиите да сменят повече от половината си представители в комисиите в региона.

Според Дафинка Бойчева, член на СИК в Благоевград, смените са довели до участието на неподготвени хора, които не са могли да изпълняват задачите си. Тя отбеляза, че част от тях участват единствено заради заплащането и нямат необходимия ценз или отговорност. Валери Николов, също член на комисия, посочи случаи на дублиране, при които за една позиция са се явявали двама души заради липса на координация.

В Хасково на последния вот бяха сменени 70% от първоначално назначените членове заради „мистериозна болест“. Добромир Якимов, председател на РИК-Хасково през 2024 г., заяви, че ЦИК е отправила предложение до Народното събрание за въвеждане на краен срок за замените – 2 до 3 седмици преди вота. Идеята обаче не е била приета от депутатите.

Към момента правилата остават същите за предстоящия вот през април. Тепърва ЦИК ще дава указания как ще се извършва смяната на членовете на комисиите.