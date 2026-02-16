Започнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини „Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски. Това съобщиха от Министерството на отбраната във връзка с изпълнението на договорите за модернизация на Българската армия.

Първите пет бронирани машини пристигнаха на пристанище Бургас на 14 февруари. Техниката е част от договорената доставка от САЩ и Канада.

Съгласно клаузите за индустриално сътрудничество, машините ще бъдат транспортирани до завод „ТЕРЕМ – Ивайло“ във Велико Търново за финално асемблиране. След приключване на техническите дейности те ще бъдат предадени на 61-ва механизирана бригада в Карлово.

Пратката включва още логистични машини, както и имущество по договора за изтребителите F-16. Доставени са и допълнителни осем бронирани машини „Страйкър“, предоставени безвъзмездно по програма със САЩ, които ще се използват за обучение на състава в Карловската бригада.