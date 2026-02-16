НА ЖИВО
          Петима задържани за палежа на дома на кмета на Бистрица

          Специализирана акция на полицията разкри използван мотоциклет и маршрут на извършителите, разследването е под надзора на Софийската районна прокуратура.

          16 февруари 2026 | 19:55
          Красимир Попов
          Петима мъже са задържани при специализирана полицейска акция по повод подпалването на къщата на кмета на село Бистрица, съобщиха от МВР.

          Четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършват под надзора на Софийската районна прокуратура, като полицейското присъствие в района остава засилено.

          По оперативен път е установено, че за извършване на престъплението е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите.

          От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.

