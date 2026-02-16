По грешка в контейнера: италианец изхвърли златни кюлчета за цяло състояние

57-годишен мъж в Южна Италия по невнимание изхвърлил в боклука 20 златни кюлчета, без да осъзнае какво има в торбата, съобщава списание People, позовавайки се на местни медии.
Инцидентът станал на 12 февруари, когато мъжът изнесъл отпадъците си, без да разбере, че сред тях се намира и метална кутия със злато на стойност около 120 000 евро. За случилото се той разбрал едва на следващия ден, след което подал сигнал в полицейския участък на карабинерите в Порто Чезарео.
Служителите прегледали записи от охранителни камери, за да потвърдят действията му и да установят къде е попаднал контейнерът. Разследването показало, че кутията е била изхвърлена в обществен контейнер в курортното селище Торе Лапило, намиращо се в област Пулия.
Малко по-късно станало ясно, че отпадъците вече са транспортирани до местното сметище, което наложило служителите да започнат претърсване на място.
Според информацията мъжът в продължение на години е купувал злато, което съхранявал в металната кутия, преди по невнимание да я изхвърли заедно с отпадъците.
Подобен случай наскоро бе регистриран и в Дубай, където жена погрешка изхвърлила злато на стойност около 13 000 долара, съобщава Hindustan Times.
Индийската гражданка преместила четири златни монети от 22 карата и златно кюлче от 24 карата в нова торбичка, след като старата се износила. Тя оставила торбата на масата, а на следващия ден установила, че синът ѝ по погрешка я е изхвърлил.
След намесата на полицията и служители по сметосъбиране златото също било открито и върнато на собственичката.