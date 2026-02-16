НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          ГОРЕЩО
          Лайфстайл Любопитно

          По грешка в контейнера: италианец изхвърли златни кюлчета за цяло състояние

          След сигнал до карабинерите служители успяват да намерят 20 златни кюлчета, попаднали в контейнер за отпадъци

          16 февруари 2026 | 16:51 550
          57-годишен мъж в Южна Италия по невнимание изхвърлил в боклука 20 златни кюлчета, без да осъзнае какво има в торбата, съобщава списание People, позовавайки се на местни медии.

          Инцидентът станал на 12 февруари, когато мъжът изнесъл отпадъците си, без да разбере, че сред тях се намира и метална кутия със злато на стойност около 120 000 евро. За случилото се той разбрал едва на следващия ден, след което подал сигнал в полицейския участък на карабинерите в Порто Чезарео.

          След историческия срив: Златото и среброто отново започнаха да поскъпват След историческия срив: Златото и среброто отново започнаха да поскъпват

          Служителите прегледали записи от охранителни камери, за да потвърдят действията му и да установят къде е попаднал контейнерът. Разследването показало, че кутията е била изхвърлена в обществен контейнер в курортното селище Торе Лапило, намиращо се в област Пулия.

          Малко по-късно станало ясно, че отпадъците вече са транспортирани до местното сметище, което наложило служителите да започнат претърсване на място.

          „След няколко часа внимателно претърсване, служителите успяха да намерят кутията, която, макар и повредена, все още съдържаше всички златни кюлчета… които след това бяха върнати на законния им собственик“,

          съобщават от полицията, цитирани от Reuters.

          Според информацията мъжът в продължение на години е купувал злато, което съхранявал в металната кутия, преди по невнимание да я изхвърли заедно с отпадъците.

          Подобен случай наскоро бе регистриран и в Дубай, където жена погрешка изхвърлила злато на стойност около 13 000 долара, съобщава Hindustan Times.

          5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх 5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх

          Индийската гражданка преместила четири златни монети от 22 карата и златно кюлче от 24 карата в нова торбичка, след като старата се износила. Тя оставила торбата на масата, а на следващия ден установила, че синът ѝ по погрешка я е изхвърлил.

          След намесата на полицията и служители по сметосъбиране златото също било открито и върнато на собственичката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

