      понеделник, 16.02.26
          Политическа седмица с очакване за служебен кабинет

          Възможен указ и дата за предсрочни избори през април

          16 февруари 2026 | 08:21 350
          Десислава Димитрова
          Започва ключова политическа седмица. Очакваме избраният от президента Илияна Йотова за служебен премиер Андрей Гюров да представи състав на служебен кабинет.

          Ивайло Мирчев: Изборът на Андрей Гюров предотврати служебен премиер на Пеевски

          Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.

          Ако президентът няма забележки към състава, ще издаде указ за назначаването на служебния кабинет, пише БНТ.

          Били ли са проведени консултации с политическите сили за състава на служебния кабинет?

          Заедно с това ще бъде издаден и указ за определяне на датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.

          Крими

          Атанас Русев: Случаят „Петрохан“ разкри проблеми в институциите

          Десислава Димитрова -
          Случаят "Петрохан" показва много дисфункционалности в нашите институции. Това, което наблюдаваме в комуникационно отношение е бедствено.
          Крими

          Диана Дамянова: Организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години

          Росица Николаева -
          Казусът засяга цялата правозащитна система в България, както и органите за защита на децата
          Общество

          Нови правила за прием в ясли и градини в София

          Десислава Димитрова -
          Предлагат приемът в ясли и градини в София да става по нови правила. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.
          Вашият коментар
