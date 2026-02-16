Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсват имот на Ивайло Калушев

Полицейска акция в с. Българи край Царево. Претърсва се имот, собственост на Ивайло Калушев.

На мястото са полицаи от МВР в Бургас и Районното управление в Царево. Органите на реда влизат за пръв път в имота, след като преди повече от седмица направиха оглед само отвън, предаде бТВ.

Търсят се основно документи, обясниха от бургаската полиция.

Тук между 27-и и 31-и януари са били Калушев, Никола, като Сашо и непълнолетното момиче от столицата.

16 дни, след като бяха открити първите три трупа пред хижа „Петрохан“ и МВР предприе действия по разплитането на най-сложния криминален случай през последното десетилетие, в странджанското село Българи ще започне към 11:00 часа същинско претърсване на къщата на „лама“ Ивайло Калушев.

Селото е на 10 км. от турската граница. Къщата е разположена в южната част на населеното място, в покрайнините.

Пред солидната двуетажна постройка вече има десетима полицаи от ОДМВР-Бургас, с тях е и началникът на РУ-Царево Румен Колев. Кметът на селото Петър Недялков играе основна координационна роля при отцепването на района.

В началото на февруари 2026 г. в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже. Те са намерени с огнестрелни рани. След няколко дни бяха открити още три тела – включително на 15-годишно момче – в кемпер край връх Околчица. Според разследващите и прокуратурата вероятно става дума за последователни убийства и самоубийство или самоубийства.

Всички шестима са намерени с огнестрелни рани, а засега не са ясни мотивите. Около случая се заговори и за секта и евентуално насилие на деца от страна на лидера на групата рейнджъри Ивайло Калушев, свързан още с името Лама Иво.

След трагедията излязоха данни за подавани сигнали срещу дейността на общността, включително за евентуално насилие. Появиха се и съмнения за прикриване или неглижиране на сигнали.

Имаше и твърдения за евентуална връзка със служби или институции.

Част от близките на загиналите заявиха, че продължават да вярват в духовния водач на групата, което допълнително разтърси обществото.