НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн09:40 Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси
          НачалоБългарияКрими

          Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсват имот на Ивайло Калушев

          Част от близките на загиналите заявиха, че продължават да вярват в духовния водач на групата, което допълнително разтърси обществото

          16 февруари 2026 | 12:40 1740
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Полицейска акция в с. Българи край Царево. Претърсва се имот, собственост на Ивайло Калушев. 

          - Реклама -
            
            

          На мястото са полицаи от МВР в Бургас и Районното управление в Царево. Органите на реда влизат за пръв път в имота, след като преди повече от седмица направиха оглед само отвън, предаде бТВ. 

          Търсят се основно документи, обясниха от бургаската полиция.

          Тук между 27-и и 31-и януари са били Калушев, Никола, като Сашо и непълнолетното момиче от столицата.

          16 дни, след като бяха открити първите три трупа пред хижа „Петрохан“ и МВР предприе действия по разплитането на най-сложния криминален случай през последното десетилетие, в странджанското село Българи ще започне към 11:00 часа същинско претърсване на къщата на „лама“ Ивайло Калушев.

          Селото е на 10 км. от турската граница. Къщата е разположена в южната част на населеното място, в покрайнините.

          Пред солидната двуетажна постройка вече има десетима полицаи от ОДМВР-Бургас, с тях е и началникът на РУ-Царево Румен Колев. Кметът на селото Петър Недялков играе основна координационна роля при отцепването на района.

          В началото на февруари 2026 г. в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже. Те са намерени с огнестрелни рани. След няколко дни бяха открити още три тела – включително на 15-годишно момче – в кемпер край връх Околчица. Според разследващите и прокуратурата вероятно става дума за последователни убийства и самоубийство или самоубийства.

          Всички шестима са намерени с огнестрелни рани, а засега не са ясни мотивите. Около случая се заговори и за секта и евентуално насилие на деца от страна на лидера на групата рейнджъри Ивайло Калушев, свързан още с името Лама Иво.

          След трагедията излязоха данни за подавани сигнали срещу дейността на общността, включително за евентуално насилие. Появиха се и съмнения за прикриване или неглижиране на сигнали.

          Имаше и твърдения за евентуална връзка със служби или институции.

          Част от близките на загиналите заявиха, че продължават да вярват в духовния водач на групата, което допълнително разтърси обществото. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица

          Росица Николаева -
          От началото службите са подозирали кои са в основата на убийството на Петров и затова са преградили пътя им за изтегляне в посока „Петрохан“
          Крими

          Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца

          Никола Павлов -
          По думите му първоначално не е било ясно, че огънят е обхванал и къщата
          Инциденти

          Опустошение: Унищожен път и срутени сгради в Смолянско след проливните валежи

          Никола Павлов -
          Село Мугла е напълно откъснато от света
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions