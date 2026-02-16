Пратеници на президента Доналд Тръмп заминават за Женева за нов кръг ядрени преговори с Иран

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Steve Witkoff и зетят му Jared Kushner ще заминат за Женева тази седмица за разговори с ирански представители относно ядрената програма на Техеран, потвърди Белият дом.

Иран ще бъде представен от външния министър Abbas Araghchi. В рамките на визитата той ще се срещне и с външните министри на Швейцария и Оман, както и с ръководителя на International Atomic Energy Agency.

Техеран и Вашингтон подновиха преговорите на 6 февруари в Маскат, месеци след като предишният кръг се провали вследствие на безпрецедентната израелска бомбардировъчна кампания срещу Иран през юни миналата година, прераснала в 12-дневна война.

Съединените щати се включиха в конфликта с удари по ирански ядрени обекти, а Иран обяви, че разговорите в Женева ще бъдат „непреки“, както и предишният кръг в Оман.

Преговорите се провеждат на фона на американски заплахи за военни действия срещу Техеран и разполагането на ударна група самолетоносач в региона след смъртоносните репресии срещу антиправителствени протести в Иран миналия месец.

След разговорите с Иран Уиткоф и Къшнър се очаква да участват и в посредничените от САЩ преговори между Русия и Украйна в Женева.