      понеделник, 16.02.26
          Проф. Румяна Коларова: Служебният кабинет ще е меланж, няма да има силна идентичност

          Парламентът трябва да функционира като коректив, но дали ще го направи - един Господ знае

          16 февруари 2026 | 10:31 480
          Снимка: БНТ
          Имената за служебния кабинет, които циркулират в общественото пространство, са доста различни. Те са в два жанра – министри и заместник-министри. Търси се някакъв вид меланж, няма да има силна идентичност в кабинета“. Това заяви в ефира на БНТ социологът проф. Румяна Коларова.

          Политологът доц. Даниел Смилов е на мнение, че се готви кабинет без да знаем кой знае колко за имената. „Принципът е да са такива министри, които да въведат корекция на сегашните практики. Тези имена, които са завъртяха са показателни. Ако е Бойко Рашков – ще е силно послание към ГЕРБ. Не мога да преценя по кой път ще тръгне Гюров„, обясни той.

          Журналистът Александър Симов заяви: „Крайният състав на кабинета ще поднесе нови изненади. „2/3 от имената, които циркулират, не са истински. Освен по премиера, този кабинет ще бъде оценяван и по вътрешния министър. Тука идеята е не да е политизирано, а да осигури чиста среда“, каза още той. По думите му темата Петрохан няма да слезе още доста време от дневния ред на обществото.

          Личностите много малко имат значение, много е важно какъв ще бъде дебата“, заяви Коларова и допълни, че в образа на служебния кабинет силна роля ще играят малките партии.

          Случаят Петрохан се политизира силно и се използва като кампания срещу ПП-ДБ. Основната версия не е доказана и убедителна, този случай не е приключил. И на Сандов и на Терзиев връзката е, че са общували с природозащитници, опитват да им пришият някакви други неща. Връзките със службите будят доста повече съмнения“, обясни доц. Смилов.

          „Парламентът трябва да функционира като коректив, но дали ще го направи – един Господ знае“, каза още доц. Смилов.

