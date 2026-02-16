НА ЖИВО
          Програмирането учи децата на логика и задържа вниманието

          16 февруари 2026 | 12:16
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          В съвременния свят програмирането за деца е инструмент за изграждане на логическо мислене и устойчиво внимание, а не просто техническо умение. Това заяви Николай Цонев, основател на Logiscool България.

          Фокусът при обучението не е само върху академичните познания, а и върху изграждането на социални и личностни умения. Според Цонев това включва способност за концентрация, разбиване на задачите на стъпки и ефективна екипна работа.

          „Статистиката за задържането на човешкото внимание е тревожна“, коментира. През 2004 г. средният фокус при работа с дигитални устройства е бил около 150 секунди, докато сега е спаднал до 47 секунди.

          Чрез писането на код децата се трансформират от пасивни консуматори в активни създатели на съдържание. Обучението залага на сегментиран подход – представяне на крайната цел, разделяне на задачата на части и отстраняване на грешки (т.нар. дебъгване). Процесът учи децата, че несполуката е само стъпка към крайния резултат.

          Над 85% от родителите отчитат, че страхът от провал у децата намалява значително след старта на заниманията. Геймификацията помага за задържане на интереса и постигане на състояние на концентрация, при което учениците игнорират разсейващите фактори.

          Усвоените навици помагат и в училище, особено при абстрактни науки като математика и физика, както и при чуждите езици. Развиват се и уменията за планиране и определяне на посока на развитие.

          Според Цонев подходящата възраст за начало е около 6-7 години. Той подчерта ролята на родителите, които трябва да стимулират смисленото използване на технологиите – като рисуване и четене на устройствата, вместо безцелно разглеждане на съдържание.

          Частните школи няма да изместят държавното образование, а ще продължат да го допълват. Навлизането на изкуствения интелект също налага адаптация на системите към динамичните промени в средата, отбеляза експертът.

