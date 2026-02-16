Пет политически формации биха влезли в Народното събрание, ако изборите бяха днес, като първа сила с 25,6% е хипотетичен проект на Румен Радев. Това показва проучване на „Маркет линкс“, финансирано и реализирано съвместно с bTV и представено от социологическата агенция.

- Реклама -

ГЕРБ-СДС остава на втора позиция с 15,4% от заявилите желание да гласуват, което формира разлика от над 10 пункта спрямо първия.

Трети са ПП-ДБ с 12,5%, следвани от ДПС-НН с 10,5%. „Възраждане“ преминава бариерата с резултат от 4,5%.

Под 4-процентния праг за влизане в парламента остават част от сегашните политически сили. МЕЧ събира 2,5%, БСП-Обединена левица – 2,3%, „Величие“ – 1,7%, а ИТН получава 1,5% подкрепа.

Според социолога Добромир Живков държавният глава има потенциал за първа политическа сила, но не се наблюдава вълна като при Симеон Сакскобургготски или ГЕРБ през 2009 г. Живков уточни, че резултатът все пак е по-висок от старта на ИТН през 2021 г.

Най-голям дял от симпатизантите на новата формация идват от електората на „Възраждане“, което обяснява и спада при партията на Костадин Костадинов. Социологът отбеляза, че този вот е мотивиран от евроскептични и прокремълски нагласи, докато отливът от ГЕРБ към Радев е минимален – около 2-3%. Значителна част от подкрепата идва и от негласували на предишния вот.

В класацията по лично доверие Румен Радев води с 51%, следван от Костадин Костадинов и Бойко Борисов.

Изследването, проведено сред 1019 пълнолетни граждани между 7 и 13 февруари 2026 г., отчита избирателна активност около 50% и висок дял на колебаещите се – 18,4%.