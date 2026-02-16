Психиатърът Владимир Сотиров за убитите от „Петрохан-Околчица: Смели хора, изкушени от тайната

Смели хора, изкушени от тайната от скритото, от трансцеденталното. Те са били изследователи, това са били любопитни хора. Така психиатърът д-р Владимир Сотиров описа убитите от трагедията „Петрохан-Околчица“ по БТВ. Той уточни:

„Всички ние трябва да носим в себе си това желание и най-накрая да си отговорим на основния въпрос – защо съществуваме? Мисля, че това са били хора, които не са се страхували да поставят този въпрос. Това са били хора малко екстремисти, но достатъчно смели, за да проникнат в недрата на земята – в пещерите, и да достигнат до познанието там“.

Попитан не е ли странно възрастни мъже да живеят в затворени общности с непълнолетни момчета, той даде пример от християнските практики в миналото в България и живота в манастири. „В българските духовни общности в Средновековието традиционно са били изпращани 10-12 годишни момчета при мъже, да живеят там и да бъдат обучавани на четмо и писмо, на труд и на тайнствата в тази религиозна общност. Това е обичайна практика – възрастни мъже да се грижат за малки момчета, които един ден да станат техни следовници. Забележете, че там не са изпращани бедни деца, деца сираци, а деца на благочестиви семейства“, коментира Владимир Сотиров.