      понеделник, 16.02.26
          Правосъдие

          Решение на Съда на ЕС влияе върху екстрадицията по делото срещу Карен Хачатрян

          Европейските магистрати посочиха, че само териториалната компетентност не е достатъчна причина за отказ на предаване по европейска заповед за арест

          16 февруари 2026 | 16:40
          Златка Райкова и Карен Хачатрян
          Златка Райкова и Карен Хачатрян
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе по казуса, който засяга съдбата на Карен Хачатрян, съпруг на Русата Златка, във връзка с процедурата по неговата екстрадиция.

          Хачатрян, заедно с брат си Юри Хачатрян, както и Дилян Янев и Анжел Янев, са разследвани като част от международна схема за черно тото и манипулиране на тенис мачове. По искане на прокуратурата в Марсилия са издадени европейски заповеди за арест (ЕЗА) с цел четиримата да бъдат предадени на Франция и изправени пред съд.

          Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян срещу 5000 лева (ВИДЕО) Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян срещу 5000 лева (ВИДЕО)

          Защитата на обвиняемите настоява процесът да се води в България, тъй като част от предполагаемите престъпления са извършени на българска територия. По тази причина съдебният състав в лицето на Камен Иванов, Величка Цанова и Атанас Стоилов Атанасов, разглеждащ случая с екстрадицията на Дилян Янев, отправя запитване към европейските магистрати.

          Основният въпрос е дали извършването на престъпната дейност частично или изцяло в България е достатъчно основание страната да откаже изпълнение на ЕЗА и сама да проведе наказателно производство.

          Отговорът на СЕС, в чиито състав участва и българският съдия Александър Корнезов, е категоричен – самото наличие на териториална компетентност не е достатъчно за отказ на екстрадиция.

          В решението се посочва, че когато процес може да бъде проведен в повече от една държава, делото трябва да бъде разгледано от органа, който е в най-подходяща позиция за ефективното правораздаване. Това означава, че съдът следва да анализира конкретните факти и обстоятелства, преди да реши дали да откаже изпълнение на европейската заповед.

          Европейските магистрати уточняват още, че този принцип е особено валиден при сложни международни престъпни организации, където престъпната дейност и последиците могат да обхващат няколко държави.

          След решението на СЕС именно Софийският апелативен съд трябва да оцени фактори като мястото на причинените вреди, местонахождението на пострадалите, достъпността на доказателства и свидетели, както и напредъка на разследването във Франция, преди да вземе окончателно решение.

          Развитието по делото ще бъде ключово за съдбата на Карен и Юри Хачатрян, както и на Дилян Янев, докато Анжел Янев вече доброволно се е съгласил да бъде предаден. Делото за екстрадицията на Карен се очаква да бъде разгледано в средата на март.

          Според разследващите в Марсилия българските граждани са част от международна престъпна мрежа от около 14 души, като обвиненията включват организирана престъпна група, манипулиране на спортни срещи, пране на пари и корупция. По данни на разследването печалбата на групата надхвърля 800 милиона евро.

          Проверки обхващат турнири и играчи в редица държави, сред които Германия, България, Испания, Италия, Португалия, Турция, Канада, САЩ, Мексико, Египет и Тунис.

          „Разследването не е приключило, има международни последици, които надхвърлят моя клиент“,

          коментира пред „Лю Монд“ адвокатът Лорьне Моние-Сайол, защитник на един от обвиняемите.

          Разследващите анализират видеозаписи от срещи за наличие на съмнителни моменти, като подчертават, че видеоанализът сам по себе си не е достатъчно доказателство и трябва да бъде подкрепен с допълнителни данни.

          Френски медии съобщават, че тенисисти извън Топ 100 на АТР са признали участие в схеми за умишлено загубени мачове срещу заплащане, което постепенно е нараствало до 5000 евро, преди да бъде прието от някои играчи.

          В България операцията срещу заподозрените се провежда в средата на октомври, когато са задържани Хачатрян и останалите. Първата съдебна инстанция оставя Карен в ареста, мотивирайки се с риск от укриване заради връзки с Армения и многобройни пътувания в чужбина.

          Мъжът на Златка Райкова – Карен Хачатрян, арестуван от ГДБОП за „черно тото“ Мъжът на Златка Райкова – Карен Хачатрян, арестуван от ГДБОП за „черно тото“

          „Бил съм на почивка, как може това да е аргумент за престъпление“,

          коментира бившият тенисист.

          По-късно втората инстанция изменя мярката му за неотклонение и го освобождава срещу гаранция от 5000 лева, която вече е внесена. Хачатрян очаква решението за бъдещата си съдба на свобода.

          По време на престоя си в ареста той се е оплакал от депресивни състояния и стомашни проблеми, а защитата му обяви намерение да поиска делото за екстрадицията да се гледа при закрити врата, за да не се разгласяват здравословните му проблеми.

