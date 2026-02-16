Ретро влак тръгва между София и Банкя за празника на мартеницата

БДЖ организира атракционни пътувания с ретро мотриса по маршрута София – Банкя – София по повод 1 март – Деня на мартеницата и настъпването на пролетта, съобщиха от железопътния превозвач.

На празничния ден любителите на железопътния транспорт ще могат да се повозят с ретро мотрисния влак №19 001.7, използван през миналия век за пътувания на държавници от най-високо ниво. Дизеловата мотриса, произведена през 1960 година, е била сред най-модерните за времето си и се отличава с високо ниво на техническо оборудване.

Специално украсената композиция ще извърши два курса през деня между столицата и Банкя.

Първото пътуване ще потегли от Централна гара София в 09:50 ч., като пристигането в Банкя е предвидено за 10:15 ч. Обратният курс към София е в 11:40 ч., с пристигане в столицата в 12:05 ч.

Вторият курс ще започне от София в 13:00 ч., като влакът ще пристигне в Банкя в 13:25 ч. В обратната посока композицията ще потегли в 14:25 ч., а пристигането в София е планирано за 14:50 ч.

Пътниците могат да съчетаят ретро пътуването с разходка из градския парк и центъра на Банкя, които се намират в непосредствена близост до гарата.

Билетите са двупосочни и включват запазено място, като могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра в страната, както и онлайн. Цената за възрастни е 22 евро (43,03 лв.), а за деца до 10 години – 11 евро (21,51 лв.), като местата са в ограничено количество.