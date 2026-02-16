Идеята за Европа на две скорости може да изглежда прагматична, но в дългосрочен план ще доведе до загуба на конкурентоспособност и ще направи съюза по-уязвим. Това заяви Румен Радев в Берлин по време на форум на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия.

- Реклама -

Според него Европейският съюз може да просперира само когато икономическият успех на една държава не остава изолиран, а стимулира общ растеж. Радев подчерта, че в условия на геополитическо противопоставяне и нарушени вериги на доставки, стагнацията се е настанила във водещи икономики, повлияни от устойчиви идеологически модели.

„Европа се оказа заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила“, коментира президентът пред представители на бизнеса и дипломати. Той призова за намирането на формула, която не залага на изолация, а на реалистична оценка за укрепване на вътрешното единство.

В изказването си Радев приветства скорошното изявление на германския канцлер Мерц за необходимостта ЕС да се изправи пред реалностите и да постави конкурентоспособността на първо място.

Българският бивш държавен глава акцентира върху целта за по-висока социална и икономическа конвергенция на страната ни и включването ѝ във веригите на доставки за индустрии с висока добавена стойност. Той посочи традициите на България в отбранителната индустрия, космическите изследвания и развитието на изкуствения интелект.

Радев определи стратегическото разположение на страната като основен транспортен, енергиен и дигитален коридор между Европа и Азия. Според него тези дадености са солидна основа за задълбочаване на икономическото и инвестиционно сътрудничество с Германия.