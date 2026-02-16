НА ЖИВО
          Война

          Русия и Украйна ще обсъждат териториални въпроси в Абу Даби

          16 февруари 2026 | 12:14
          Преговорите за Украйна в Женева ще обхванат по-широк кръг от теми от тези в Абу Даби. Ще бъдат разгледани всички ключови въпроси, включително тези, свързани с територията, заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.

          „Този ​​път възнамеряваме да обсъдим по-широк кръг от въпроси, включително ключовите, които засягат както територията, така и всичко останало. Тези въпроси всъщност са свързани с исканията, които имаме. Присъствието на главния преговарящ, тоест [Владимир] Медински, е от съществено значение тук“, обясни говорителят на Кремъл.

          Първият кръг от тристранни консултации по сигурността с участието на Русия, Украйна и САЩ се проведе на 23-24 януари в Абу Даби. Руският преговарящ екип беше ръководен от Игор Костюков, началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Вторият кръг от тристранните преговори се проведе на 4-5 февруари. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че следващият кръг от преговори за украинското уреждане също ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева. Руската делегация ще бъде водена от помощника на президента Владимир Медински.

          Война

          Русия разгроми голяма част от елитния щурмови полк на ВСУ „Скала“

          Христо Иванов -
          Посочва се още, че само през последните два дни в село Николско в Запорожка област са унищожени до един взвод военнослужещи от ВСУ.
          Война

          „Руски HIMARS” се появи на фронта в Украйна

          Христо Иванов -
          Системата е разработена въз основа на реален боен опит.
          Война

          Евгений Дикий: Контранастъплението на ВСУ на фона на изключването на Starlink можеше да обърне хода на войната

          Христо Иванов -
          Проблеми с мобилизацията са попречили на ВСУ да се възползва от създалата се ситуация.
