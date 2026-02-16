НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн09:40 Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси
          НачалоВойна

          Русия разгроми голяма част от елитния щурмови полк на ВСУ „Скала“

          16 февруари 2026 | 12:27 1610
          Полк Скала на ВСУ е разположен в района на Гуляйполе
          Полк Скала на ВСУ е разположен в района на Гуляйполе
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          По-голямата част от отделния щурмов полк „Скала“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е унищожена след удари на Русия с фугасни авиационни бомби (ФАБ, КАБ) в Запорожка и Днепропетровска области. Бойците от подразделението обвиняват командването за това, пише ТАСС, като се позовава на източник от руските служби за сигурност.

          - Реклама -
            
            

          „По-голямата част от полк „Скала“ е унищожена с ФАБ в Днепропетровска и Запорожка области. Бойците на място обвиняват командването на щаба в изтичане на координати на руската страна“, се отбелязва в съобщението.

          Посочва се още, че само през последните два дни в село Николско в Запорожка област са унищожени до един взвод военнослужещи от ВСУ.

          На 14 февруари руските сили за сигурност съобщиха, че останките от подразделение на ВСУ в Днепропетровска област, останали без подкрепа или комуникации, се крият в мазета близо до Новопавловка с надеждата да бъдат евакуирани. Евакуацията така и не се е състояла и те са замръзнали до смърт, без да получат нито помощ, нито провизии. Предполага се, че това биха могли да бъдат бойци от 425-и елитен щурмов полк „Скала“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Руски HIMARS” се появи на фронта в Украйна

          Христо Иванов -
          Системата е разработена въз основа на реален боен опит.
          Война

          Русия и Украйна ще обсъждат териториални въпроси в Абу Даби

          Христо Иванов -
          Първият кръг от тристранни консултации по сигурността с участието на Русия, Украйна и САЩ се проведе на 23-24 януари в Абу Даби.
          Война

          Евгений Дикий: Контранастъплението на ВСУ на фона на изключването на Starlink можеше да обърне хода на войната

          Христо Иванов -
          Проблеми с мобилизацията са попречили на ВСУ да се възползва от създалата се ситуация.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions