По-голямата част от отделния щурмов полк „Скала“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е унищожена след удари на Русия с фугасни авиационни бомби (ФАБ, КАБ) в Запорожка и Днепропетровска области. Бойците от подразделението обвиняват командването за това, пише ТАСС, като се позовава на източник от руските служби за сигурност.

„По-голямата част от полк „Скала“ е унищожена с ФАБ в Днепропетровска и Запорожка области. Бойците на място обвиняват командването на щаба в изтичане на координати на руската страна“, се отбелязва в съобщението.

Посочва се още, че само през последните два дни в село Николско в Запорожка област са унищожени до един взвод военнослужещи от ВСУ.

На 14 февруари руските сили за сигурност съобщиха, че останките от подразделение на ВСУ в Днепропетровска област, останали без подкрепа или комуникации, се крият в мазета близо до Новопавловка с надеждата да бъдат евакуирани. Евакуацията така и не се е състояла и те са замръзнали до смърт, без да получат нито помощ, нито провизии. Предполага се, че това биха могли да бъдат бойци от 425-и елитен щурмов полк „Скала“.