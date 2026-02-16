НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия взриви електрическата подстанция „Киевская“ с хиперзвукови ракети „Циркон“

          16 февруари 2026 | 12:03 1090
          Взрив
          Взрив
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Русия е ударила подстанция „Киевская“ в Наливайкивка, Киевска област, която доставя електроенергия от атомни електроцентрали (АЕЦ) в Западна Украйна с хиперзвукова ракета „Циркон“. Това съобщи източник пред РИА Новости.

          - Реклама -
            
            

          „Според постъпващи данни, две руски хиперзвукови крилати ракети „Циркон“ поразиха електрическата подстанция „Киев“ 750 кВ. Това е магистрално съоръжение, което осигурява преразпределението на мощността в централния енергиен възел“, се казва в изявлението.

          Събеседникът на агенциятра обясни, че подстанциите 750 кВ са основни елементи на електропреносната мрежа. Тяхната повреда засяга не само локалния участък, но и стабилността на енергийните потоци между регионите.

          По-рано украинските ВВС съобщиха за свалянето на две от четири изстреляни срещу страната ракети „Циркон“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Руски HIMARS” се появи на фронта в Украйна

          Христо Иванов -
          Системата е разработена въз основа на реален боен опит.
          Война

          Русия и Украйна ще обсъждат териториални въпроси в Абу Даби

          Христо Иванов -
          Първият кръг от тристранни консултации по сигурността с участието на Русия, Украйна и САЩ се проведе на 23-24 януари в Абу Даби.
          Война

          Евгений Дикий: Контранастъплението на ВСУ на фона на изключването на Starlink можеше да обърне хода на войната

          Христо Иванов -
          Проблеми с мобилизацията са попречили на ВСУ да се възползва от създалата се ситуация.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions