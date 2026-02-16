Русия взриви електрическата подстанция „Киевская“ с хиперзвукови ракети „Циркон“

Русия е ударила подстанция „Киевская“ в Наливайкивка, Киевска област, която доставя електроенергия от атомни електроцентрали (АЕЦ) в Западна Украйна с хиперзвукова ракета „Циркон“. Това съобщи източник пред РИА Новости.

„Според постъпващи данни, две руски хиперзвукови крилати ракети „Циркон“ поразиха електрическата подстанция „Киев“ 750 кВ. Това е магистрално съоръжение, което осигурява преразпределението на мощността в централния енергиен възел“, се казва в изявлението.

Събеседникът на агенциятра обясни, че подстанциите 750 кВ са основни елементи на електропреносната мрежа. Тяхната повреда засяга не само локалния участък, но и стабилността на енергийните потоци между регионите.

По-рано украинските ВВС съобщиха за свалянето на две от четири изстреляни срещу страната ракети „Циркон“.