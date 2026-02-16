Русия заплаши Канада със скъсване на дипломатическите отношения

Русия не иска да прекъсне дипломатическите си отношения с Канада, но ще бъде принудена да го направи, ако канадските власти конфискуват руско дипломатическо имущество, заяви пред РИА Новости руският посланик в Отава Олег Степанов.

„Конфискацията на нашето дипломатическо имущество би означавала прекъсване на дипломатическите отношения. Особено след като някои радикални общественици тук, предвид изключително недружелюбното отношение на канадското правителство към страната ни, призовават именно за това. Разбира се, ние сме готови за всякакво развитие“, заяви руският дипломат.

Степанов обаче изрази надежда, че до пълно прекъсване на отношенията няма да се стигне.