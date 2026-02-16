Руската армия е в критична ситуация в Купянск

В Купянск, Харковска област, ситуацията в момента е критична за руските пехотни групи, останали в града. Руснаците са в капан в много опасен ъгъл, заяви пред ТВ „Еспресо“ Евгений Артелемейчук, офицер от 10-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

- Реклама -

Според него руската армия се опитва да пусне комуникационно оборудване и боеприпаси на обкръжените, използвайки дронове. Войникът отбеляза, че украинските войски систематично „разчистват“ града, къща по къща.

Артелемейчук отбеляза, че руснаците в града са практически лишени от храна и вода. Той добави, че това ги принуждава да излязат от убежищата си и да се предадат на украинските войски.

Анализатори на DeepState посочват, че ВСУ са си възвърнали загубените позиции в Купянск. Говорителят на Обединената група сили Виктор Трегубов съобщи по-рано, че десетки руснаци не могат да напреднат и се опитват да задържат позициите си и да оцелеят в града.