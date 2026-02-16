НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
          Война

          Руската армия е в критична ситуация в Купянск

          16 февруари 2026 | 14:28
          Купянск
          Купянск
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В Купянск, Харковска област, ситуацията в момента е критична за руските пехотни групи, останали в града. Руснаците са в капан в много опасен ъгъл, заяви пред ТВ „Еспресо“ Евгений Артелемейчук, офицер от 10-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          Според него руската армия се опитва да пусне комуникационно оборудване и боеприпаси на обкръжените, използвайки дронове. Войникът отбеляза, че украинските войски систематично „разчистват“ града, къща по къща.

          Артелемейчук отбеляза, че руснаците в града са практически лишени от храна и вода. Той добави, че това ги принуждава да излязат от убежищата си и да се предадат на украинските войски.

          Анализатори на DeepState посочват, че ВСУ са си възвърнали загубените позиции в Купянск. Говорителят на Обединената група сили Виктор Трегубов съобщи по-рано, че десетки руснаци не могат да напреднат и се опитват да задържат позициите си и да оцелеят в града.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия превзе Покровка и Минковка

          Христо Иванов -
          Минковка е село в Бахмутски район на Донецка област с население от приблизително 800 души преди войната.
          Война

          Руската армия превзе Ровно и настъпва по целия Покровски фронт

          Христо Иванов -
          Очаква се град Константиновка да бъде следващата цел за руските войски.
          Война

          Зеленски: Русия събира сили за много мощен удар по Украйна

          Христо Иванов -
          Зеленски отбеляза, че руснаците продължават да нанасят удари по страната дори в навечерието на тристранната среща в Женева.
