Части от групата войски „Север“ на руската армия са превзели село Покровка в Сумска област. Едновременно с това група армии „Юг“ са изтласкали Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от село Минковка в Донецка област. Това беше съобщено в доклад на Министерството на отбраната на Русия, цитиран от ТАСС.

- Реклама -

Покровка е село в Краснополски район на Сумска област с население от приблизително 750 души. Намира се на границата с Красноярски район на Белгородска област, на 3 километра западно от руското село Колотиловка. Очевидно групата войски „Север“ е започнала да установява ново плацдармово укрепление на украинска територия, в допълнение към позициите, които държи по линията Кондратовка-Юнаковка в северната част на Сумска област. От Покровка може да се предприеме настъпление или на север към село Степок, или на юг към Новодмитровка. Първият вариант би ни позволил да се отреже магистрала 14К-40, която минава от голямото село Михайловско до границата. Вторият е да се стигне до Краснополе. Последното село се намира на ключов транспортен възел. Загубата му ще затрудни способността на ВСУ да маневрират с резерви в граничната зона на този участък от фронта.

Минковка е село в Бахмутски район на Донецка област с население от приблизително 800 души преди войната. Намира се на магистрала М03, свързваща Бахмут със Славянск, на 18 километра югоизточно от Славянск. Оттук може да се започне настъпление срещу близките населени места – Голубовка, Приволие, Тихоновка, Малиновка и Федоровка 2-я. Превземането на този плацдарм и обезопасяването на фланговете му ще създаде предпоставки за настъпление на руската армия срещу Краматорск и Дружковка от изток. Укрепеният район Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск е основната линия на отбрана на ВСУ в Донбас.