НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:15 Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн09:40 Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси
          НачалоВойна

          Руската армия превзе Покровка и Минковка

          16 февруари 2026 | 14:41 590
          Минковка
          Минковка
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Части от групата войски „Север“ на руската армия са превзели село Покровка в Сумска област. Едновременно с това група армии „Юг“ са изтласкали Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от село Минковка в Донецка област. Това беше съобщено в доклад на Министерството на отбраната на Русия, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -
            
            

          Покровка е село в Краснополски район на Сумска област с население от приблизително 750 души. Намира се на границата с Красноярски район на Белгородска област, на 3 километра западно от руското село Колотиловка. Очевидно групата войски „Север“ е започнала да установява ново плацдармово укрепление на украинска територия, в допълнение към позициите, които държи по линията Кондратовка-Юнаковка в северната част на Сумска област. От Покровка може да се предприеме настъпление или на север към село Степок, или на юг към Новодмитровка. Първият вариант би ни позволил да се отреже магистрала 14К-40, която минава от голямото село Михайловско до границата. Вторият е да се стигне до Краснополе. Последното село се намира на ключов транспортен възел. Загубата му ще затрудни способността на ВСУ да маневрират с резерви в граничната зона на този участък от фронта.

          Минковка е село в Бахмутски район на Донецка област с население от приблизително 800 души преди войната. Намира се на магистрала М03, свързваща Бахмут със Славянск, на 18 километра югоизточно от Славянск. Оттук може да се започне настъпление срещу близките населени места – Голубовка, Приволие, Тихоновка, Малиновка и Федоровка 2-я. Превземането на този плацдарм и обезопасяването на фланговете му ще създаде предпоставки за настъпление на руската армия срещу Краматорск и Дружковка от изток. Укрепеният район Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск е основната линия на отбрана на ВСУ в Донбас.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Експертът коментира, че САЩ търсят мирно споразумение, за да избегнат пълна капитулация
          Война

          Руската армия превзе Ровно и настъпва по целия Покровски фронт

          Христо Иванов -
          Очаква се град Константиновка да бъде следващата цел за руските войски.
          Война

          Зеленски: Русия събира сили за много мощен удар по Украйна

          Христо Иванов -
          Зеленски отбеляза, че руснаците продължават да нанасят удари по страната дори в навечерието на тристранната среща в Женева.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions