      понеделник, 16.02.26
          Руската армия превзе Ровно и настъпва по целия Покровски фронт

          16 февруари 2026 | 14:36 460
          Руските сили са превзели село Ровно на Покровски фронт и са напреднали към три града в Донецка област. Това са Мирноград, Покровск и Родинское, според анализатори от информационния ресурс DeepState в техния Telegram канал.

          По-рано украинският войник с позивна „Алекс“ съобщи, че руската армия иска да окупира Родинское, тъй като този град е стратегически важен за контрола над Покровско-Мирноградската агломерация.

          Съоснователят на DeepState Роман Погорели отбеляза, че ако Покровск бъде окупиран, руснаците ще настъпят към село Шевченко от Родинское или към Днепропетровска област. Той добави още, че град Константиновка ще бъде следващата цел за руските войски.

          Отбраната на Покровск, Мирноград и Родинское е от решаващо значение за възпиране на настъплението на руснаците към Славянско-Краматорската агломерация.

