„Руски HIMARS” се появи на фронта в Украйна

Руските въоръжени сили в Украйна са получили реактивната система за залпов огън (РСЗО) „Сарма“, която е подобна на американската система HIMARS, съобщава РБК-Украйна, като уточнява, че „Сарма“ е олекотена версия на РСЗО „Торнадо-С“, разработвана в продължение на три години. Тя има шест пускови установки вместо 12 и е почти наполовина по-лека.

Украински източници също така отбелязват, че въпреки че „Сарма“ вече е наречена „руската HIMARS“ на Запад, тази руска РСЗО очевидно превъзхожда американския си аналог.

300-милиметровата РСЗО „Сарма“ е привлякла голямо внимание от западните експерти. Системата е разработена въз основа на реален боен опит и се отличава с повишена мобилност: максимална скорост до 95 км/ч, а пълен залп отнема само 18 секунди.