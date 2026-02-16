НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          „Руски HIMARS” се появи на фронта в Украйна

          16 февруари 2026 | 12:18 420
          Руска РСЗО
          Руска РСЗО
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Руските въоръжени сили в Украйна са получили реактивната система за залпов огън (РСЗО) „Сарма“, която е подобна на американската система HIMARS, съобщава РБК-Украйна, като уточнява, че „Сарма“ е олекотена версия на РСЗО „Торнадо-С“, разработвана в продължение на три години. Тя има шест пускови установки вместо 12 и е почти наполовина по-лека.

          - Реклама -
            
            

          Украински източници също така отбелязват, че въпреки че „Сарма“ вече е наречена „руската HIMARS“ на Запад, тази руска РСЗО очевидно превъзхожда американския си аналог.

          300-милиметровата РСЗО „Сарма“ е привлякла голямо внимание от западните експерти. Системата е разработена въз основа на реален боен опит и се отличава с повишена мобилност: максимална скорост до 95 км/ч, а пълен залп отнема само 18 секунди.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Кая Калас: САЩ са по-малко развити от Естония в свободата на словото

          Христо Иванов -
          Калас обаче не уточни за коя класация говори, нито защо смята Естония за един от световните лидери в защитата на свободата на словото.
          Война

          Русия и Украйна ще обсъждат териториални въпроси в Абу Даби

          Христо Иванов -
          Първият кръг от тристранни консултации по сигурността с участието на Русия, Украйна и САЩ се проведе на 23-24 януари в Абу Даби.
          Война

          Евгений Дикий: Контранастъплението на ВСУ на фона на изключването на Starlink можеше да обърне хода на войната

          Христо Иванов -
          Проблеми с мобилизацията са попречили на ВСУ да се възползва от създалата се ситуация.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions