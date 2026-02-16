Руският град Брянск остана без електричество и отопление след украински удар с дронове

Пет общини в руската Брянска област, както и части от град Брянск, останаха без ток и централно отопление в резултат на масирана атака с дронове, според местния губернатор Александър Богомаз, предава УНИАН.

- Реклама -

Първоначално той твърдеше, че руснаците са отблъснали „масирана“ атака с дронове срещу Брянска област в продължение на над 12 часа. В резултат на това те са успели да унищожат над 170 безпилотни летателни апарата.

По-късно обаче той призна, че не всички са били свалени.

„За съжаление, вражеските атаки срещу нашия регион имат последствия. В резултат на вражеския удар по обекти на енергийната инфраструктура в Брянска област, пет общини и части от град Брянск са без отопление и електричество“, заяви Богомаз.

Според украинския OSINT проект Supernova+, е била ударена електрическата подстанция Новобрянска 750 кВ, разположена във Вигоничи в Брянска област.