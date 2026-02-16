НА ЖИВО
          България

          Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)

          16 февруари 2026 | 12:09
          Разговор с Ружа Райчева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Социологическото проучване на „Маркет Линкс“ изглежда неточно и пожелателно. Това  коментира журналистът Ружа Райчева за „Евроком“. Според нея данните подценяват резултатите на определени формации и завишават тези на други в контекста на предстоящите избори.

          Райчева изрази съмнение относно ниския процент на „Възраждане“ (4,5%). Тя подчерта, че Румен Радев в момента говори за европейска посока и прави реверанси към ПП-ДБ, което отблъсква по-крайно настроения електорат. Журналистът прогнозира, че тези гласове ще се насочат именно към партията на Костадин Костадинов, а не към новия политически проект на президента.

          По думите ѝ резултатът на ПП-ДБ в проучването е завишен. Райчева очаква случаят „Петрохан“ да рефлектира негативно върху коалицията, тъй като темата доминира в кампанията. Тя отбеляза, че фокусът на обществото е изместен към този казус, вместо към действията на държавата.

          Относно потенциала на Румен Радев, журналистът оспори прогнозата за 18% подкрепа и заяви, че очаква вълна от над 30%. Според нея не са отчетени негласуващите, които биха могли да бъдат привлечени от неговата заявка. Райчева определи ниските проценти за МЕЧ и БСП (около 2,5%) като опит за внушение, че гласът за тях би бил загубен, въпреки че и двете формации имат реален шанс за парламент.

          В анализа си Райчева засегна и процесите в ГЕРБ. Тя тълкува слуховете за напускането на Делян Добрев като знак за вътрешно напрежение и тест за лоялност в партията. Според нея Добрев е представител на крилото, близко до Делян Пеевски, и евентуалното му оттегляне би имало сериозни последици за Бойко Борисов.

          Журналистът коментира и развитието на казуса „Петрохан“. Тя напомни за признанието на кмета на София Васил Терзиев, че е бил помолен да преведе дарение по лична сметка, а не към неправителствената организация. Райчева изрази мнение, че държавата е осигурявала протекция над този кръг и допълни, че е склонна да вярва на разказа на потърпевшия Валери.

