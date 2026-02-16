Само един гол в сиво и скучно дерби на дъното

Септември победи Монтана с 1:0 на „Васил Левски“ в мач от 21-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на дъното в българския елит беше решен в началото на второто полувреме, когато Кубрат Йонашчъ порази целта след центриране от ъглов удар.

- Реклама -

Първата част беше изключително безинтересна – вяло, безидейно и с много малко положения и пред двете врати. Най-деен на терена беше Галин Иванов, завърнал се в стартовия състав на домакините. Ветеранът беше изпаднал в немилост при Славко Матич, който даже го извади от групата. Сега обаче след треньорската смяна познатият боец отново е на линия на септемврийци.

Монтана живна в края. В 74-ата минута Янко Георгиев като по чудо спаси вратата си от гол. Александър Тодоров намери Борис Димитров във вратарското поле, а таранът стреля ефектно с пета. Топката се отклони във вратаря Георгиев, впоследствие имаше и добавка от Умаро Балде, но до гол не се стигна.

Така след мача Монтана измести Септември от последното място.