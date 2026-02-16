НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          Шефът на Microsoft AI: Изкуственият интелект застрашава „белите якички“ до 18 месеца

          16 февруари 2026 | 11:14
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Изкуственият интелект се развива с темпове, които ще му позволят да достигне човешко ниво на изпълнение в повечето професионални задачи до 12–18 месеца. Предупреждението отправи главният изпълнителен директор на Microsoft AI Мустафа Сюлейман.

          Той прогнозира сериозни промени на пазара на труда, като най-засегнати ще бъдат т.нар. „бели якички“. Според Сюлейман автоматизацията ще навлезе в сектори като финанси, банкиране, одит, застраховане, право, счетоводство и маркетинг.

          Ръководителят на звеното за изкуствен интелект в Microsoft отбеляза, че трансформацията вече е видима в софтуерното инженерство. Значителна част от програмния код вече се генерира от AI системи.

          Независими изследвания поставят в рисковата група още софтуерните разработчици, частните детективи, търговските мениджъри и машинните инженери. Анализатори допълват, че уязвими остават и позициите с повтаряеми действия в администрацията и обслужването на клиенти.

          Бил Гейтс изразява различна гледна точка за част от професиите. Според основателя на технологичния гигант специалисти като програмисти, експерти в енергетиката и биолози остават защитени. Причината е необходимостта от комплексни аналитични умения и креативност, които алгоритмите все още не притежават напълно.

          Експертите отбелязват, че внедряването на технологията води до оптимизация на разходите и съкращения, но и до промяна в естеството на работата, а не само до пълно изчезване на длъжности.

