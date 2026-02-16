Спрягат Андрей Янкулов за правосъден министър, Иван Христанов за земеделски

Две нови имена изплуваха през последните дни за вероятни служебни министри. Това са адв. Андрей Янкулов – експерт от „Антикорупционния фонд“ и Иван Христанов – лидер на партия „Единение“.

- Реклама -

Според наши източници първият ще оглави министерство на правосъдито, а вторият – земеделското ведомство. И двамата са били зам.-министри във въпросните министерства.

В медийното пространство се завъртяха още няколко предположения. Очаква се Даниела Везиева да застане начело на министерство на икономиката, Надежда Нейнски на МВнР, а Юлиян Попов на МОСВ.

Най-голямата интрига продължава да е кой ще седне в стола на настоящия шеф на МВР Даниел Митов. Твърди се, че Веселин Вучков е отказал предложението. Засега споровете се въртят около Бойко Рашков и Иван Демерджиев.