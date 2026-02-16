НА ЖИВО
          Страхил Ангелов: Европейският съюз ще престане да съществува още тази година

          Според Ангелов процесите на разпад са необратими и напомнят на перестройката, довела до края на СССР

          16 февруари 2026 | 18:50
          Снимка: БГНЕС
          Европейският съюз ще последва съдбата на СССР и ще престане да съществува в рамките на настоящата календарна година. Тази прогноза направи авторът и водещ Страхил Ангелов в разговор с Николай Колев. Според него процесите на разпад са необратими и напомнят на перестройката, довела до края на Съветския съюз.

          Ангелов обясни, че носи символика на СССР, за да провокира опонентите си и да припомни как една сутрин хората са се събудили без Варшавския договор и Съвета за икономическа взаимопомощ. Той определи сегашната политика на Брюксел като „безумна идеология“, която цели да замени националните държави с корпорации.

          По отношение на Мюнхенската конференция по сигурност, анализаторът изрази остра критика към европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Кая Калас. Ангелов акцентира върху поведението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който според него е напуснал форума преждевременно, за да посети Братислава и Будапеща. Тезата на госта е, че войната в Украйна е приключила със загуба за Киев, въпреки твърденията на западните лидери.

          В студиото бе обсъдено и новото движение „Български изход“, учредено на 1 февруари в НДК. Ангелов съобщи, че по време на събитието е постъпил сигнал за бомба в залата, но присъстващите не са се разотишли. Той разкритикува остро и Наталия Киселова за спирането на референдума за запазване на българския лев, като я обвини в погазване на Конституцията.

          Страхил Ангелов коментира и вътрешнополитическата ситуация, като прогнозира социално напрежение заради цените на електроенергията и стоките. Той отправи обвинения към ПП-ДБ и столичния кмет Васил Терзиев, свързвайки ги със скандали, които според него медиите и институциите се опитват да прикрият.

