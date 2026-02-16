НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Терзиев с първи коментар след атаката срещу кмета на Бистрица

          16 февруари 2026 | 10:28
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на София Васил Терзиев изрази категорично възмущение след палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на село Бистрица Самуил Попов, като настоя за незабавна реакция от страна на държавата и компетентните институции.

          В позиция, разпространена от Столична община, Терзиев заявява:

          „Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали.”

          Подавани са сигнали за заплахи и незаконни сметища

          От Столична община припомнят, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции за нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища в района, както и за отправяни към него заплахи.

          По тези сигнали са извършвани проверки, но според общината настоящият случай поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и необходимостта от реална превенция.

          Запалиха колата и дома на кмета на Бистрица Запалиха колата и дома на кмета на Бистрица

          Въпроси към МВР и ръководството на министерството

          В позицията си Терзиев отправя директни въпроси към институциите:

          „Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство? Къде са превантивните действия на службите? Къде е МВР и къде е Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството?”

          Кметът подчертава, че държавата не може да реагира едва след извършено престъпление, като заявява:

          „Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява.“

          Искане за бързо разследване

          Терзиев настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители на атаката.

          Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.

