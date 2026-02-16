Терзиев с първи коментар след атаката срещу кмета на Бистрица

Кметът на София Васил Терзиев изрази категорично възмущение след палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на село Бистрица Самуил Попов, като настоя за незабавна реакция от страна на държавата и компетентните институции.
В позиция, разпространена от Столична община, Терзиев заявява:
Подавани са сигнали за заплахи и незаконни сметища
От Столична община припомнят, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции за нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища в района, както и за отправяни към него заплахи.
По тези сигнали са извършвани проверки, но според общината настоящият случай поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и необходимостта от реална превенция.
Въпроси към МВР и ръководството на министерството
В позицията си Терзиев отправя директни въпроси към институциите:
Кметът подчертава, че държавата не може да реагира едва след извършено престъпление, като заявява:
Искане за бързо разследване
Терзиев настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители на атаката.
Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.