Седем водещи организации в сектор туризъм излязоха с обща позиция относно избора на ресорен министър в служебния кабинет. В обръщение към служебния премиер Андрей Гюров те настояха постът да бъде зает от доказан професионалист, който се ползва с доверието на бранша.

- Реклама -

Под искането се подписаха Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Националният борд по туризъм, Българската асоциация на заведенията, Алиансът на туристическата индустрия, Българската туристическа камара, Сдружението на заведенията и Обединение „Бъдеще за туризма“.

„Категорични сме, че няма да се примирим с поредно назначение в търсене на топло място“, заявиха от сдруженията. По техни данни туризмът допринася за близо 15% от брутния вътрешен продукт, но въпреки това не се третира като приоритет от държавата, а проблемите остават нерешени с години.

Представителите на бизнеса разкритикуваха практиката да се назначават министри без ясна визия, които „разделят бранша“ и прокарват лична политика. Според тях, ако управлението на сектора продължи по този начин, усилията за създаване на самостоятелно министерство и инвестициите от последните 30 години ще бъдат обезсмислени.

Организациите изразиха надежда, че Андрей Гюров няма да постави на поста „спуснат отгоре човек“ или лице, „абонирано“ за административното ръководство. Те призоваха за диалог и назначение, което да работи за имиджа на България като дестинация.