НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Туристическият бизнес към Гюров: Искаме експерт за министър, а не „спуснат отгоре човек“

          16 февруари 2026 | 10:33 310
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Седем водещи организации в сектор туризъм излязоха с обща позиция относно избора на ресорен министър в служебния кабинет. В обръщение към служебния премиер Андрей Гюров те настояха постът да бъде зает от доказан професионалист, който се ползва с доверието на бранша.

          - Реклама -
            
            

          Под искането се подписаха Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Националният борд по туризъм, Българската асоциация на заведенията, Алиансът на туристическата индустрия, Българската туристическа камара, Сдружението на заведенията и Обединение „Бъдеще за туризма“.

          Атанас Атанасов: Андрей Гюров трябва спешно да свика заседание по сигурността за случая „Петрохан” Атанас Атанасов: Андрей Гюров трябва спешно да свика заседание по сигурността за случая „Петрохан”

          Категорични сме, че няма да се примирим с поредно назначение в търсене на топло място“, заявиха от сдруженията. По техни данни туризмът допринася за близо 15% от брутния вътрешен продукт, но въпреки това не се третира като приоритет от държавата, а проблемите остават нерешени с години.

          Представителите на бизнеса разкритикуваха практиката да се назначават министри без ясна визия, които „разделят бранша“ и прокарват лична политика. Според тях, ако управлението на сектора продължи по този начин, усилията за създаване на самостоятелно министерство и инвестициите от последните 30 години ще бъдат обезсмислени.

          Кабинетът „Гюров“: Кои са спряганите имена за министри и кога ще са изборите Кабинетът „Гюров“: Кои са спряганите имена за министри и кога ще са изборите

          Организациите изразиха надежда, че Андрей Гюров няма да постави на поста „спуснат отгоре човек“ или лице, „абонирано“ за административното ръководство. Те призоваха за диалог и назначение, което да работи за имиджа на България като дестинация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: „България може“ с пресконференция за парламентарните избори

          Никола Павлов -
          Предстои и Националната конференция на ПП „България може“, която ще се състои на 21 февруари
          Общество

          Димитър Манолов: С 14% е поскъпнала потребителската кошница за 2 месеца

          Росица Николаева -
          Властта гледа към пенсиите в армията и полицията, както към професионалния пенсионен фонд на учителите
          България

          Манолова: Депутатските заплати скачат с 9%, докато хората се чудят как да платят тока

          Катя Илиева -
          Възнаграждение на народен представител вече ще започва от 4464 евро или близо 9000 лева
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions