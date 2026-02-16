Украйна нанесе най-мощната си въздушна атака в Русия за цялата война

Ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу руската Брянска област е най-мощният от началото на войната, съобщи губернаторът Александър Богомаз, цитиран от РИА Новости.

„Вчера Брянска област преживя най-мощната и масирана атака. Никой друг регион в Русия не е виждал толкова много дронове, изстреляни едновременно в един ден. Съоръжения на енергийната инфраструктура бяха повредени в резултат на терористичните действия на ВСУ“, написа той в Telegram.

Специалисти са активирали резервно захранване; отоплението и електричеството са възстановени в Брянск и пет общини в рамките на три часа.

Предната вечер Богомаз съобщи, че руските сили са свалили над 170 дрона над региона.