      понеделник, 16.02.26
          Война

          Украйна нанесе най-мощната си въздушна атака в Русия за цялата война

          16 февруари 2026 | 09:43 24712
          Ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу руската Брянска област е най-мощният от началото на войната, съобщи губернаторът Александър Богомаз, цитиран от РИА Новости.

          „Вчера Брянска област преживя най-мощната и масирана атака. Никой друг регион в Русия не е виждал толкова много дронове, изстреляни едновременно в един ден. Съоръжения на енергийната инфраструктура бяха повредени в резултат на терористичните действия на ВСУ“, написа той в Telegram.

          Специалисти са активирали резервно захранване; отоплението и електричеството са възстановени в Брянск и пет общини в рамките на три часа.

          Предната вечер Богомаз съобщи, че руските сили са свалили над 170 дрона над региона.

          Война

          Александър Дугин: САЩ се връщат към доктрината за еднополюсен свят, Русия трябва да е готова

          На Мюнхенската конференция, Марко Рубио изразява програма на нов атлантизъм – по-малко либерален и по-реалистичен
          Война

          Офицер от ВСУ: Армията на Северна Корея е по-добре подготвена за реалностите на съвременната война от войските на НАТО

          КНДР са интегрирали реалния боен опит от фронта в своите програми, което ги прави „многократно по-силни“ от НАТО.
          Свят

          Forbes: Русия има „унищожително“ оръжие срещу САЩ; изстрелването му не трябва да бъде разрешено.

          Супербомбата трябва да бъде унищожена още на Земята или по време на полет към ниска околоземна орбита.
