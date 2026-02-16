Украйна обяви свалянето на две хиперзвукови ракети „Циркон“

Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна обявха свалянето на две от четири изстреляни срещу страната руски хиперзвукови ракети „Циркон“. Освен това руската армия е използвала дронове и „Искандер“ за атаката си през нощта срещу 16 февруари, предава УНИАН.

„В нощта на 16 февруари (от 18:00 часа на 15 февруари) противникът атакува с четири противокорабни ракети „Циркон“ от територията на временно окупирания Крим, балистична ракета „Искандер-М“ от Брянска област на Руската федерация и авиоуправляема ракета Х-31П от ТОТ в Запорожка област…“, се казва в изявлението.

Отбелязва се също, че Русия е изстреляла и 62 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“ и „Италмас“ и други видове.

В отблъскването на въздушната атака Украйна е задействала авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за електронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на Украинските отбранителни сили. Според „предварителни данни“, към 9:00 ч. сутринта, противовъздушната отбрана е свалила или потушила две противокорабни ракети „Циркон“ и 52 безпилотни летателни апарата.

Регистирани са едно попадение на ракета и девет ударни безпилотни летателни апарата на осем локации, както и отломки от свалени дронове, паднали на две места.