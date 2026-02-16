НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоВойна

          Украйна си върна 201 кв. км за пет дни след прекъсване на достъпа на руските сили до Starlink

          Анализ на АФП и ISW сочи, че смущенията в сателитната връзка са дали предимство на украинските контраатаки край Запорожие.

          16 февруари 2026 | 21:30 490
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украйна си върна 201 квадратни километра територия от Русия в периода между 11 и 15 февруари, възползвайки се от прекъсване на достъпа на руските сили до Starlink.

          Това сочи анализ на АФП, базиран на данни от Institute for the Study of War (ISW).

          Върнатата територия е почти равностойна на руските завоевания за целия месец декември и представлява най-голямото количество земя, отвоювано от силите на Киев за толкова кратък период от контранастъплението през юни 2023 г.

          „Тези украински контраатаки вероятно се възползват от скорошното блокиране на достъпа на руските сили до Starlink, което според руски военни блогъри причинява проблеми в комуникацията и командването на бойното поле“, заяви ISW, който работи съвместно с Critical Threats Project.

          На 5 февруари военни наблюдатели отчетоха смущения в работата на Starlink антените, използвани от Москва на фронтовата линия, след като Илон Мъск обяви „мерки“ за прекратяване на използването на технологията от страна на Кремъл.

          Киев твърди, че руските дронове са използвали Starlink, по-специално за да заобикалят системите за електронно заглушаване и да поразяват целите си с висока точност.

          Без използването на Starlink руските сили са напреднали единствено на 9 февруари, докато през останалите дни Украйна е успяла да си върне позиции.

          Отвоюваната територия е концентрирана основно на около 80 километра източно от град Запорожие, в район, където руските войски са постигнали значителен напредък от лятото на 2025 г.

          Към средата на февруари Москва контролира 19,5% от украинската територия – изцяло или частично – в сравнение с 18,6% година по-рано.

          Около 7% – Крим и част от Донбас – са били под руски контрол още преди инвазията, започнала през февруари 2022 г.

