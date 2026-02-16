Унгария и Словакия искат Хърватия да разреши транзита на руски нефт през своя територия

Унгария е поискала от Хърватия да разреши транспортирането на руски петрол по Адриатическия тръбопровод, тъй като ключовият маршрут през Украйна остава блокиран, съобщава Bloomberg.

Унгарският външен министър Петер Сиярто обяви в неделя, 15 февруари, че страната му, заедно със словашкия министър на икономиката Дениса Сакова, е изпратила съответно писмо до хърватското правителство в Загреб.

„Молим Хърватия да осигури транспортирането на руски петрол до Унгария и Словакия по Адриатическия тръбопровод, тъй като нашето освобождаване от санкции позволява внос на руски петрол по море в случай на прекъсване на доставките по тръбопровода“, пише Сиярто.

Той подчерта, че енергийната сигурност на страната никога не трябва да се превръща в идеологически въпрос.

Унгарският външен министър пише, че страната му очаква Хърватия, за разлика от Украйна, да не застрашава сигурността на доставките на петрол за Унгария и Словакия по политически причини.

Изданието отбелязва, че транзитът на петрол през тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна, беше спрян в края на миналия месец на фона на мащабни руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

Добавя се, че Будапеща разчита на тръбопровода „Дружба“, който свързва Унгария с Русия през разкъсваната от война Украйна, за по-голямата част от петролните си потоци.

Изданието отбелязва, че унгарският премиер Виктор Орбан, който остава поддръжник на руските енергийни доставки за своята страна без излаз на море, често се сблъсква със съседна Хърватия относно капацитета на Адриатическия газопровод.

Изданието предполага, че енергийната политика ще бъде обсъдена и по време на разговорите на Орбан с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Будапеща в понеделник, 16 февруари.

Подчертава се, че Орбан е намерил съюзник в лицето на словашкия си колега Роберт Фицо, който в неделя, 15 февруари, подкрепи мнението му, че Украйна използва тръбопровода „Дружба“ като политически лост, нещо, което официални лица в Киев отричат.