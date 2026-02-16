В бележка от Калушев се дават съвети за засилване енергията на организма чрез практики на сексуално задоволяване

Бележка, писана от Ивайло Калушев сочи, че той се е интересувал и е давал съвети за ползите от сексуално задоволяване. Информацията е на GlasNews.bg

Медията се позовава на свои източници. Те са категорични, че въпросната бележка е открита от разследващите в стаята му в хижа „Петрохан“. Тя е написана на лист от балотажна бюлетина, съдържа фрази и психологически елементи, които могат да дадат допълнителен контекст за състоянието на пишещия ги в последните му дни. В бележката Калушев разяснява на неизвестно лице, че Ваджраяна не е християнска църква. И му дава съвети за засилване на енергията на организма от „дхарма гледна точка“, за да няма кармични натрупвания.

Във въпросното писмо се казва:

„Ваджраяна не е християнската църква. В ч…. и с… няма нищо лошо, срамно или… неприлично. Чрез подсилване на с. енергия в теб в миналото съм опитвал да ти помогна да поискаш да го интегрираш в това, вместо да го криеш, или да се правиш, че я няма.

Правене на такива неща със срам и страх и всички тези ефекти е унищожително в енергиен план и е целен ефект от църквата през вековете. От дхарма гледна точка обаче, дори в отпуснатият и естествен си вид, тези неща продължават да трупат кармични натрупвания, заради това има сексуални практики.“

При трагичните събития, разиграли се между 1 и 8 февруари 2026 г. в района на хижа „Петрохан“ и връх Околчица, загинаха общо шест души. Според официални съобщения на МВР и прокуратурата всички шестима са починали от огнестрелни рани, като разследващите работят с версии за убийство, последвано от самоубийство, или серия от самоубийства.

Ивайло Валентинов Иванов, 49 г. беше намерен мъртъв край хижата „Петрохан“ на 2 февруари. Дечо Симеонов Василев, 45 г. – мъртъв до останалите двама край хижата. Пламен Анастасов Статев, 51 г. – също сред първите три жертви при хижата. Ивайло Калушев, 49 г. – открит мъртъв с две други жертви в кемпер край връх Околчица на 8 февруари. Николай Златков, 22 г. – открит мъртъв в същия кемпер. 15-годишно момче – също намерено мъртво в кемпера. Името му официално не е разкрито от властите поради възрастта му.

Социални и групови мотиви – част от разследването проверява и дали в групата е имало вътрешни конфликти или религиозни практики, които може да са повлияли на действията им.

Разследването остава в активна фаза. Прокуратурата е възложила множество експертизи – балистични, ДНК, видеоанализ и други – и се събират показания от свидетели и роднини, за да се изясни мотивът и последователността на събитията.

Откритата бележка на Ивайло Калушев ще бъде анализирана от психолингвисти, което може да даде нови подсказки за вътрешния мир на участниците и състоянието на групата в дните преди трагедията.