НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:10 МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие15:15 Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица?13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн09:40 Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси
          НачалоБългарияПолитика

          „Възраждане“: НПО да не използват имена, имитиращи държавни органи

          16 февруари 2026 | 17:21 360
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Народните представители от „ВъзражданеИскра Михайлова и Даниел Проданов внесоха промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Целта на законопроекта е да се въведат ясни правила за наименованията на неправителствените организации, съобщиха от партийната централа.

          - Реклама -
            
            
          Проучване по време на „Петрохан“ на „Маркет линкс“: Партия на Радев повежда с 25,6%, четири формации изпадат Проучване по време на „Петрохан“ на „Маркет линкс“: Партия на Радев повежда с 25,6%, четири формации изпадат

          Предложението предвижда изрична забрана за използване на думи, които внушават принадлежност към държавен орган, местната власт или институция, създадена със закон. Текстовете ограничават употребата на определенията „държавен“, „държавна“ и „държавно“. Забранява се и използването на „национален“ в комбинация с термини като „агенция“, „институт“, „комисия“, „служба“, „инспекция“, „орган“, „администрация“ и „център“.

          Според вносителите липсата на конкретна регламентация до момента е позволила на частни субекти да използват подвеждащи имена. В мотивите се посочва, че това създава риск от заблуда за гражданите и международните партньори и размива границата между публичната власт и гражданската инициатива.

          ЕС ГЛАСУВА: Не само жените могат да раждат ЕС ГЛАСУВА: Не само жените могат да раждат

          Промените целят да улеснят и Агенцията по вписванията чрез въвеждане на обективни критерии при регистрацията на юридически лица. Михайлова и Проданов подчертаха, че мерките не ограничават конституционното право на сдружаване или дейността на организациите, а регулират единствено тяхната идентификация. Законопроектът предвижда тримесечен срок след влизането в сила, в който вече регистрираните организации трябва да приведат имената си в съответствие с новите изисквания.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Огласиха част от показанията на жената на изчезналия Деян от трагедията „Петрохан“

          Катя Илиева -
          Когато стигнахме до къщата Деян каза да се заключа вътре и да поддържам врьзка с баща му
          Крими

          МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие

          Росица Николаева -
          По време на огледа в хижата са установени множество гилзи в различни помещения
          Крими

          Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване

          Десислава Димитрова -
          Случаят „Петрохан“ е уникален за България и според бившия депутат Владислав Панев трябва да бъде разследван при максимална прозрачност, включително и с възможно международно участие, ако се наложи.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions