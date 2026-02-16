Народните представители от „Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов внесоха промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Целта на законопроекта е да се въведат ясни правила за наименованията на неправителствените организации, съобщиха от партийната централа.
Предложението предвижда изрична забрана за използване на думи, които внушават принадлежност към държавен орган, местната власт или институция, създадена със закон. Текстовете ограничават употребата на определенията „държавен“, „държавна“ и „държавно“. Забранява се и използването на „национален“ в комбинация с термини като „агенция“, „институт“, „комисия“, „служба“, „инспекция“, „орган“, „администрация“ и „център“.
Според вносителите липсата на конкретна регламентация до момента е позволила на частни субекти да използват подвеждащи имена. В мотивите се посочва, че това създава риск от заблуда за гражданите и международните партньори и размива границата между публичната власт и гражданската инициатива.
Промените целят да улеснят и Агенцията по вписванията чрез въвеждане на обективни критерии при регистрацията на юридически лица. Михайлова и Проданов подчертаха, че мерките не ограничават конституционното право на сдружаване или дейността на организациите, а регулират единствено тяхната идентификация. Законопроектът предвижда тримесечен срок след влизането в сила, в който вече регистрираните организации трябва да приведат имената си в съответствие с новите изисквания.