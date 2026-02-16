Русия все повече разчита на чуждестранни наемници на фронтовата линия, включително новобранци от Индия, Пакистан, Непал, Куба, Нигерия и Сенегал, тъй като силите ѝ търпят повече жертви, отколкото могат да попълнят. Това заяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли, цитиран от Bloomberg.

Той отбеляза, че съотношението на украинските и руските жертви преди е било 1 към 6, но че броят на жертвите на руската армия сега се е увеличил експоненциално.

„В някои части на фронтовата линия руските жертви са се увеличили от приблизително шест на 25 за всяка украинска загуба“, отбеляза той.

Междувременно западни представители смятат, че тази тенденция, подхранвана от доставката на повече дронове на Украйна, е ключова за нарастващия натиск върху Русия, отбелязва изданието.

„Путин обича да създава впечатлението, че постигат постоянен и неизбежен напредък, но той е по-слаб, отколкото беше преди, и е по-зависим от чуждестранни наемници“, твърди Хийли.

Въпреки това, руските войски успяха да напреднат в някои райони на фронтовата линия, включително градовете Покровск и Мирноград в Донецка област в Източна Украйна, отбелязва изданието.

„Западните представители смятат, че Русия вероятно ще може да продължи военните си операции в Украйна до 2026 г. в резултат на кампании за набиране на персонал, промишлено производство и подкрепа от други страни като Китай“, пише Bloomberg.