Виктор Илиев отива на съд след фаталния удар в автобус в София с над 160 км/ч

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе обвинение в Софийския градски съд (СГС) срещу Виктор Илиев, обвинен, че се е врязал в автобус на градския транспорт със скорост 163 км/ч, при което умишлено е причинил смъртта на един човек и е нанесъл телесни повреди на още четирима души.

- Реклама -

Според обвинителния акт, в нощта на 15 август 2025 г., между 01:00 и 01:30 часа, Илиев пристигнал в столичния квартал „Факултета“ с автомобил, предоставен му от негов братовчед. Той имал среща с приятелка, на която искал да покаже новата кола. По пътя качил и трима пътници, след като им предложил да ги повози.

По данни на прокуратурата шофьорът се движел с изключително висока скорост, а спътниците му неколкократно го молили да намали, тъй като се страхували за живота си. По време на управлението на автомобила Илиев вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал бутилката в скута си и пълнел балоните по време на движение.

Малко преди 01:46 часа автобус от градския транспорт бил спрял на червен сигнал на светофар на бул. „Възкресение“, в лентата за ляв завой. Движейки се по бул. „Константин Величков“, обвиняемият приближил кръстовището със скорост около 200 км/ч, но не успял да извърши десен завой. Автомобилът напуснал пътното платно, преминал през трамвайните релси, ударил бордюр и разрушил пешеходна ограда, което частично намалило скоростта.

След това колата, управлявана от Илиев, излетяла от платното и със 163 км/ч при разрешени 50 км/ч се врязала в лявата страна на спрелия автобус.

В резултат на удара пътник в автобуса загинал от тежките травми, получени при катастрофата. Шофьорът, кондукторът и двама пътници от автомобила са получили средни телесни повреди.

Обвиняемият е неосъждан, но по искане на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 21 август 2025 г. Освен това с постановление на наблюдаващ прокурор е временно отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Досъдебното производство е започнало още на 15 август, непосредствено след инцидента, и е водено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.