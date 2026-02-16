НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:10 МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие15:15 Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица?13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн09:40 Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси
          НачалоБългарияПравосъдие

          Виктор Илиев отива на съд след фаталния удар в автобус в София с над 160 км/ч

          Прокуратурата внесе делото в съда след катастрофа в София, при която един човек загина, а четирима бяха ранени

          16 февруари 2026 | 17:02 1321
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Софийската градска прокуратура (СГП) внесе обвинение в Софийския градски съд (СГС) срещу Виктор Илиев, обвинен, че се е врязал в автобус на градския транспорт със скорост 163 км/ч, при което умишлено е причинил смъртта на един човек и е нанесъл телесни повреди на още четирима души.

          - Реклама -
            
            

          Според обвинителния акт, в нощта на 15 август 2025 г., между 01:00 и 01:30 часа, Илиев пристигнал в столичния квартал „Факултета“ с автомобил, предоставен му от негов братовчед. Той имал среща с приятелка, на която искал да покаже новата кола. По пътя качил и трима пътници, след като им предложил да ги повози.

          Прокуратурата РАЗКРИ: Ето с каква скорост е летял Виктор Прокуратурата РАЗКРИ: Ето с каква скорост е летял Виктор

          По данни на прокуратурата шофьорът се движел с изключително висока скорост, а спътниците му неколкократно го молили да намали, тъй като се страхували за живота си. По време на управлението на автомобила Илиев вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал бутилката в скута си и пълнел балоните по време на движение.

          Малко преди 01:46 часа автобус от градския транспорт бил спрял на червен сигнал на светофар на бул. „Възкресение“, в лентата за ляв завой. Движейки се по бул. „Константин Величков“, обвиняемият приближил кръстовището със скорост около 200 км/ч, но не успял да извърши десен завой. Автомобилът напуснал пътното платно, преминал през трамвайните релси, ударил бордюр и разрушил пешеходна ограда, което частично намалило скоростта.

          След това колата, управлявана от Илиев, излетяла от платното и със 163 км/ч при разрешени 50 км/ч се врязала в лявата страна на спрелия автобус.

          В резултат на удара пътник в автобуса загинал от тежките травми, получени при катастрофата. Шофьорът, кондукторът и двама пътници от автомобила са получили средни телесни повреди.

          След катастрофа между лек автомобил и автобус: Местни жители твърдят, че пътят се използва като състезателна писта След катастрофа между лек автомобил и автобус: Местни жители твърдят, че пътят се използва като състезателна писта

          Обвиняемият е неосъждан, но по искане на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 21 август 2025 г. Освен това с постановление на наблюдаващ прокурор е временно отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

          Досъдебното производство е започнало още на 15 август, непосредствено след инцидента, и е водено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Психиатърът Владимир Сотиров за убитите от „Петрохан-Околчица: Смели хора, изкушени от тайната

          Катя Илиева -
          Всички ние трябва да носим в себе си това желание и най-накрая да си отговорим на основния въпрос – защо съществуваме
          Икономика

          Антон Иванов: България се превръща от износител във вносител на ток

          Десислава Димитрова -
          Конкурентният пазар в региона все по-често изтласква българските енергийни дружества, а страната се превръща от нетен износител във вносител на електрическа енергия.
          България

          Огласиха част от показанията на жената на изчезналия Деян от трагедията „Петрохан“

          Катя Илиева -
          Когато стигнахме до къщата Деян каза да се заключа вътре и да поддържам врьзка с баща му
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions