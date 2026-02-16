Висши военни на Великобритания и Германия призоваха населението да се готви за война с Русия

Висшите военни лидери на Великобритания и Германия отправиха безпрецедентен съвместен апел към обществеността да приеме „моралните“ аргументи за превъоръжаване и да се подготви за заплахата от война с Русия, съобщава The Guardian.

Това искане беше отправено от началник-маршал на авиацията Ричард Натан, началник на щаба на отбраната на Обединеното кралство, и генерал Карстен Бройер, началник на отбраната на Германия. Те се позиционираха не само като военни лидери на двете страни, които изразходват най-много военни ресурси в Европа, но и „като гласовете на Европа, която сега трябва да се изправи пред неудобните истини за своята сигурност“.

Те заявиха, че военната позиция на Русия „се е изместила решително на запад“. Те също така подчертаха, че са необходими „решителни промени“ в отбраната и сигурността на Европа.

В съвместна статия, публикувана в The Guardian и германския вестник Die Welt след Мюнхенската конференция по сигурност, военните заявиха, че имат задължението да „обяснят какво е заложено на карта, за да може обществеността да разбере защо Великобритания и Германия са се ангажирали с най-голямото устойчиво увеличение на разходите за отбрана от края на Студената война“:

„Има морално измерение в тези усилия. Превъоръжаването не е подстрекаване към война. Това е отговорно действие на държави, решени да защитят своите хора и да запазят мира“.

Нейтън и Броер пишат: „Ако Русия възприема Европа като слаба или разделена, тя може да бъде окуражена да разшири агресията си отвъд Украйна. Историята ни учи, че възпирането не работи, когато противниците възприемат разделение и слабост. Знаем, че руската агресия и намерения се простират отвъд Украйна“.

Подкрепяйки езика, използван от правителствени служители във Великобритания, Германия и други европейски страни, Нейтън и Броер заявиха, че сложността на заплахата изисква „честен разговор с нашите обществености на целия континент за това как отбраната не може да бъде единствено прерогатив на военните“.

Те призоваха за „защита на цялото общество“ с устойчива инфраструктура, технологични изследвания и разработки в частния сектор и национални институции, готови да функционират в лицето на нарастващите заплахи.

Нагласи към превъоръжаването

Изданието отбеляза, че избирателите във Великобритания и Германия са значително неохотни да приемат икономически трудности в замяна на превъоръжаване, въпреки факта, че мнозинството от хората и в двете страни виждат висока вероятност за Трета световна война през следващите пет години.

Изданието цитира и анкети, проведени във Великобритания, Германия и Франция. Тези анкети показаха, че малцинство от населението и в трите страни одобрява по-високите данъци и увеличените разходи за въоръжените сили.

Британският премиер Киър Стармър наскоро заяви, че Великобритания спешно се нуждае от по-тесни отбранителни отношения с Европа, обхващащи обществените поръчки и производството, за да постави Великобритания в центъра на по-силна европейска отбранителна архитектура. Европа, казва той, е „спящ гигант“, но индустриалното планиране и обществените поръчки са фрагментирани.