Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване

Случаят „Петрохан“ е уникален за България и според бившия депутат Владислав Панев трябва да бъде разследван при максимална прозрачност, включително и с възможно международно участие, ако се наложи. Това той заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Панев подчерта, че сътрудничеството между държавата и неправителствени организации в сферата на околната среда не е проблем, тъй като според него държавата често не разполага с достатъчно техника и капацитет, какъвто могат да осигурят частни организации.

Той обаче отбеляза, че след подписването на споразумението с неправителствената организация, свързана с Петрохан, много туристи са започнали да подават сигнали, че са били блокирани пътища към хижи и екопътеки.

В същото време Панев изключи възможността бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов да е действал с користни мотиви при подписването на договора.

Бившият депутат призова институциите да подходят по-сериозно към казуса и да не предоставят информация на обществото „на час по лъжичка“, тъй като по думите му доверието към разследващите органи вече е сериозно разклатено.

В интервюто си Панев коментира и темата за инфлацията, като посочи, че според него голяма част от нея се дължи на бързото нарастване на държавния дълг.