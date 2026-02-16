НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          ГОРЕЩО
          Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване

          Бившият депутат настоя за по-ясни действия на институциите и коментира причините за инфлацията

          16 февруари 2026 | 18:08 180
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Случаят „Петрохан“ е уникален за България и според бившия депутат Владислав Панев трябва да бъде разследван при максимална прозрачност, включително и с възможно международно участие, ако се наложи. Това той заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV.

          Панев подчерта, че сътрудничеството между държавата и неправителствени организации в сферата на околната среда не е проблем, тъй като според него държавата често не разполага с достатъчно техника и капацитет, какъвто могат да осигурят частни организации.

          Владислав Панев: „Топлофикация“ е със 133 милиона загуби за 3 месеца, а тези на Ковачки? Владислав Панев: „Топлофикация“ е със 133 милиона загуби за 3 месеца, а тези на Ковачки?

          Той обаче отбеляза, че след подписването на споразумението с неправителствената организация, свързана с Петрохан, много туристи са започнали да подават сигнали, че са били блокирани пътища към хижи и екопътеки.

          В същото време Панев изключи възможността бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов да е действал с користни мотиви при подписването на договора.

          Бившият депутат призова институциите да подходят по-сериозно към казуса и да не предоставят информация на обществото „на час по лъжичка“, тъй като по думите му доверието към разследващите органи вече е сериозно разклатено.

          Белобрадова: Къде е Даниел Митов след случаите в Петрохан и Бистрица? Белобрадова: Къде е Даниел Митов след случаите в Петрохан и Бистрица?

          В интервюто си Панев коментира и темата за инфлацията, като посочи, че според него голяма част от нея се дължи на бързото нарастване на държавния дълг.

