      понеделник, 16.02.26
          Волен Сидеров за Евроком: Радев ще е първа сила, ужасът за Борисов е да стане трети (видео)

          16 февруари 2026 | 13:08
          Какво мисли Волен Сидеров за най-новото социологическо изследване?
          Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров прогнозира категорична победа за Румен Радев на предстоящия вот. В разговор с журналиста Катя Илиева за Евроком той коментира последните социологически данни на „Маркет Линкс“ и заяви, че първото място е ясно, а манипулациите на социолозите целят единствено размиване на битката за втора и трета позиция.

          Според Сидеров основният залог е подреждането след лидера. Той определи атаките срещу ПП-ДБ като „долнопробна кампания“ и „поръчка“, изпълнявана от „Възраждане“ и ИТН в полза на статуквото. Целта е формацията да бъде изтласкана назад, за да се предотврати възможността за конституционно мнозинство от 160 гласа заедно с хората на президента.

          „Представете си ужаса на един Борисов, който става трети – това е политически край за него“, коментира Сидеров. Той допълни, че лидерът на ГЕРБ се бори „на живот и смърт“ чрез манипулации, защото третото място би означавало загуба на влияние в съдебната система и разпад на зависимостите, изградени с Делян Пеевски.

          По думите му, ако Радев и ПП-ДБ постигнат мнозинство от 160 депутати, това ще ликвидира „опорните точки“ на досегашния модел. Сидеров посъветва президента да не влиза в пряка коалиция преди вота, а да търси сътрудничество за конкретни реформи в парламента.

          Лидерът на „Атака“ изрази готовност да подкрепи политическия проект на държавния глава. „Не съм човек, който се натиска, но бих подкрепил посоката за разбиване на мафиотско-колониалния модел“, посочи той и уточни, че оставя вратата отворена за участие в бъдещи конфигурации.

          Сидеров коментира и процесите в ГЕРБ, като видя признаци на разцепление около фигурата на Делян Добрев. Според него „мишките започват да напускат кораба“, когато усетят, че партията губи водещата си роля. Той прогнозира, че „привнесените“ в ГЕРБ лица от либералните кръгове скоро ще бъдат изтеглени от своите кукловоди.

