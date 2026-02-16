Володимир Зеленски: Украйна няма да повтои грешката от 2014 година

Украйна няма да повтори грешката от 2014 г. и няма просто да предаде територията си на руснаците, заяви президентът на страната Володимир Зеленски, докато говори на Мюнхенската конференция по сигурност, предава УНИАН.

„Това беше голяма грешка още в самото начало, през 2014 г. Мога да кажа, че беше още по-рано – когато нападнаха и окупираха част от Грузия, и още по-рано – окупацията на Чечня, пълното унищожение, убийството на милион души – убити и ранени“, отбеляза той.

Зеленски подчерта, че само силата може да спре Путин. В противен случай той ще се върне с още по-голяма война.

„Искам да кажа, не можеш да спреш Путин с целувки или нещо подобно, цветя. Моят съвет към всички е да не правят това на Путин, иначе това ще бъде първата стъпка. След това, след пет години, той ще обнови армията си, ще увеличи броя на войниците и армията му ще бъде добре обучена“, предупреди украинският президент.